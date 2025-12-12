A Tisza Párt most épp adománygyűjtéssel akarja megbuktatni a kormányt

A saját kampányuk építése, tervezése helyett támogatások gyűjtésével vannak elfoglalva a Tisza Párt jelöltjei. Nemrég ugyanis megjelentek az adománygyűjtő linkek a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek Facebook-oldalán és a párt online felületén is. A pénzgyűjtő akciót még Magyar Péter harangozta be a múlt héten, kedden.

A Tisza Pártnál az agresszív látványpolitizálás a cél. Fotó: Facebook/Magyar Péter

A Tisza Párt állítása szerint a képviselői adománygyűjtéssel a helyiek célirányosan tudják támogatni a saját körzetükben induló tiszás jelölt kampányát. Az adományokat az ígéretek szerint szórólapokra, pultokra és más kampányeszközökre költik.

A lehetőséggel szinte azonnal élt Tanács Zoltán, a Tisza Párt budapesti képviselőjelöltje, aki egy szívhez szóló üzenetet tett közzé, amelynek középpontjában természetesen az állt, hogy minél több pénz utaljanak neki az ellenzéki szavazók.

Még soha nem kértem adományt. Most sem teszem. Egy lehetőséget kínálok mindenkinek. Egy lehetőséget, hogy részese, sőt hajtóereje legyen a rendszerváltásnak”

– írta bejegyzésében Tanács Zoltán.