Kocsis Máté: A Tisza Párt Balatonfüreden beszéli át az adóemelési terveket, de csak titokban

„Lehidalsz: A Tisza Párt Balatonfüreden beszéli át az adóemelési terveket, de csak titokban. Minden másra ott a presskukac” – írta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter és Tarr Zoltán, a Tisza Párt vezetői (Fotó: MTI)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője kifejtette:

„Állítólag frakcióülést tartanak az agyhalottak (bocs, ezt Magyar Péter mondta róluk), bár nincs is frakciójuk. Pontosabban van az Európai Parlamentben olyan frakció, aminek ők is tagjai, de azt Manfred Weber vezeti. Szóval, akkor nem kellene neki is Füreden lennie, ha már úgyis a magyarok sanyargatásáról lesz szó? Ejnye-bejnye.

Magyar Péter valami első száznapos programról posztolt, amitől minden ép memóriájú embernek görcsbe rándul a gyomra: mindig baloldali kormányok csinálnak ilyet, mint például Medgyessy vagy Gyurcsány. Nem is csoda, most is ugyanazok a tanácsadók. Az eredményét pedig ismerjük az ilyen 100 napos őrjöngéseknek: a végén megszorítások, elvonások, adóemelések.

Péter, ezért kár volt Forsthoffer alelnök asszony szállodájába menni, már minden kiszivárgott az adóemelési terveitekről, bár ti még beszélni sem akartatok róla, nehogy megbukjatok - ahogy Tarr Zoltán mondta. Azt mondod, nincs mit titkolnotok. Ja, persze. Akkor miért tapasztottad be minden jelöltednek a száját?

Péter! Neked nem 100 napos programod van, hanem 124 napod van már csak arra, hogy belevezesd a baloldalt egy újabb ordenáré vereségbe. Aztán felkenődsz a falra, a többiek meg mehetnek a presskukacba” – írta Kocsis Máté a bejegyzésében, majd még hozzátette: