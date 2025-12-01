A Tisza Párt egy ízig-vérig baloldali megszorítási csomagot készített elő, itt a kormány válasza

A Tisza Párt adóemelési tervei miatt még fontosabbá vált a nemzeti konzultáció. Ezért meghosszabbítjuk a kitöltési határidőt december 7-ig, azaz most vasárnapig. A Tisza Párt brutális adóemelési tervet egy ízig-vérig baloldali megszorítási csomagot készített elő. A magyar vállalkozásoktól 3700 milliárd forinttal több adót szednének be, míg a magyar családoktól 1300 milliárd forintot vonnának el. Ezt nem hagyhatjuk – mondja Facebook-videójában Nagy István.

A konzultációs ívet november 14-éig több mint egymillióan visszaküldték. Mint korábban beszámoltunk róla, a kiszivárgott Tisza-program olyan megszorítócsomag, amely

évtizedek óta nem látott mértékben emelné meg az adókat és a megélhetési költségeket.

A megszorítás terve szinte minden magyar társadalmi csoportot súlyosan érint: a dolgozók fizetése drasztikusan csökkenne, a gyermekes családoktól és az idősektől jelentős pénzt vennének el, a vállalkozások terhei brutálisan nőnének, a lakhatás és az autózás extrém módon drágulna, a mindennapi élet költségei pedig több ponton megduplázódnának.

A Tisza-program minden pontja arról szól, hogy: több adó, több levonás, kevesebb ellátás, magasabb árak, nagyobb bizonytalanság. Ez a program minden magyarnak megnehezítené az életét.

A nemzeti konzultáció lehetőség a Tisza tervére

Magyarország agrárminisztere kifejtette, a nemzeti konzultáció arra ad lehetőséget, hogy nemet mondjunk Brüsszel háborús terveire és az általuk elvárt adóemelésekre, amelyeket a Tisza rendre végrehajtana.

Mi kitartunk az adócsökkentések mellett. Nem adjuk a magyarok pénzét! Arra kérek mindenkit, tiltakozzunk az adóemelések ellen, töltsük ki a nemzeti konzultációt

– fogalmazott.

Tájékoztatott: a válaszborítékkal ingyenes a postai visszaküldés, de akár pár kattintással online is ki tudjuk tölteni az űrlapot.