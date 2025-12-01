Hírlevél

Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Durva

Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

konzultáció

A Tisza Párt egy ízig-vérig baloldali megszorítási csomagot készített elő, itt a kormány válasza

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
A Tisza Párt kiszivárgott, drasztikus adóemelési tervei miatt a kormány december 7-ig meghosszabbítja a nemzeti konzultáció határidejét – jelentette be Nagy István. Magyarország agrárminisztere tájékoztatott: a baloldali megszorítócsomag több ezer milliárd forinttal terhelné meg a vállalkozásokat és a családokat, ezért most különösen fontos, hogy mindenki elmondja a véleményét.
konzultációTisza Pártbrüsszelita

A Tisza Párt adóemelési tervei miatt még fontosabbá vált a nemzeti konzultáció. Ezért meghosszabbítjuk a kitöltési határidőt december 7-ig, azaz most vasárnapig. A Tisza Párt brutális adóemelési tervet egy ízig-vérig baloldali megszorítási csomagot készített elő. A magyar vállalkozásoktól 3700 milliárd forinttal több adót szednének be, míg a magyar családoktól 1300 milliárd forintot vonnának el. Ezt nem hagyhatjuk – mondja Facebook-videójában Nagy István.

Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs) Tisza Párt megszorítócsomag, nemzeti konzultáció
 

A konzultációs ívet november 14-éig több mint egymillióan visszaküldték. Mint korábban beszámoltunk róla, a kiszivárgott Tisza-program olyan megszorítócsomag, amely 

évtizedek óta nem látott mértékben emelné meg az adókat és a megélhetési költségeket. 

A megszorítás terve szinte minden magyar társadalmi csoportot súlyosan érint: a dolgozók fizetése drasztikusan csökkenne, a gyermekes családoktól és az idősektől jelentős pénzt vennének el, a vállalkozások terhei brutálisan nőnének, a lakhatás és az autózás extrém módon drágulna, a mindennapi élet költségei pedig több ponton megduplázódnának.

A Tisza-program minden pontja arról szól, hogy: több adó, több levonás, kevesebb ellátás, magasabb árak, nagyobb bizonytalanság. Ez a program minden magyarnak megnehezítené az életét.

 

A nemzeti konzultáció lehetőség a Tisza tervére

Magyarország agrárminisztere kifejtette, a nemzeti konzultáció arra ad lehetőséget, hogy nemet mondjunk Brüsszel háborús terveire és az általuk elvárt adóemelésekre, amelyeket a Tisza rendre végrehajtana. 

Mi kitartunk az adócsökkentések mellett. Nem adjuk a magyarok pénzét! Arra kérek mindenkit, tiltakozzunk az adóemelések ellen, töltsük ki a nemzeti konzultációt

– fogalmazott.

Tájékoztatott: a válaszborítékkal ingyenes a postai visszaküldés, de akár pár kattintással online is ki tudjuk tölteni az űrlapot.

 

