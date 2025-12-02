Baloldali megszorítócsomag: A Tisza arra készül, hogy elvegye az ingyenes orvosi ellátást

A több száz oldalas baloldali megszorítócsomag alapján egyértelmű: a Tisza Párt arra készül, hogy profitorientált magánbiztosítók kezébe adja az egészségügyet és elvegye az ingyenes orvosi ellátást. A különféle nyilatkozatok alapján pedig az is világos, hogy Brüsszel követelésére cselekednének így Magyar Péterék. Brüsszel ugyanis azt követeli a tagállamoktól – köztük Magyarországtól is –, hogy különböző megszorítások és adóemelések révén szedje be az ukrajnai háború finanszírozására és Európa háborús felkészítésére szánt összegeket. Az állami ellátás megszüntetésével a Tisza milliárdokat tudna behajtani az ukrán háborúra, a külföldi magánbiztosítók pedig hatalmas profitot szedhetnének be a magyar betegektől.

Magyar Péter és Tarr Zoltán, a Tisza Párt vezetői (Fotó: MTI)

De nézzük részleteiben is a Tiszának készült tervezet részleteit!

Keményen odavágna a baloldali megszorítócsomag

A Tisza-terv lényege, hogy megszűnne a mostani társadalombiztosítás. Az állam jórészt kivonulna az egészségbiztosításból, a munkavállalóknak le kellene szerződniük a rendszerbe belépő magánbiztosítók valamelyikével, ahová a jövedelem minimum 8,5 százalékát be kellene fizetni díjként. Az egészségügyi ellátást a magánbiztosító finanszírozná. A változás miatt teljesen átalakítanák a járulékok rendszerét.

Hogyan nézne ki ez a gyakorlatban?

A magánbiztosítók csomagokban kínálnák, árulnák az egészségügyi ellátásokat, a különböző csomagokért pedig különböző díjat kérnének el. Az emberek ezek közül választhatnának. Fontos, hogy a magasabb szintű szolgáltatásokat tartalmazó csomagok árát szabadon határoznák meg – a minél nagyobb profitban érdekelt – biztosítók. Ha valaki több szolgáltatást szeretne, jóval többet kellene fizetnie.

Komoly teher a családoknak

Aki nem tudná fizetni a díjat – mert elveszíti a munkáját, beteg lesz, váratlan kiadása keletkezik –, azt a kórház akár el is utasíthatná, vagy teljes árat számolhatna fel. Csak a sürgősségi ellátás maradna díjmentes. Ez a diákokra és a gyerekekre is igaz lenne, akik a jelenlegi rendszerben ingyenesen jutnak teljeskörű ellátáshoz. A családok terhei így hatalmasra nőnének: havonta fizetni kellene a biztosítóknak minden felnőtt és minden gyerek után.

Az alacsony jövedelműek kerülnének a legnehezebb helyzetbe: vagy fizetnek, és akkor kevesebb jutna megélhetésre, vagy nem fizetnek, és nem kapnának ellátást. Akik csak az alapcsomagot engedhetik meg maguknak, azok lényegesen gyengébb ellátásban részesülnének, mint akik képesek a prémium csomagot is megfizetni.

A kórházat az államnak kellene fenntartania

Ebben a rendszerben az orvosok és ápolók fizetése is ki lenne szolgáltatva a profitérdekelt biztosítóknak: a bérüket a biztosító cégektől kapnák, az igénybe vett szolgáltatások alapján. Viszont az egészségügyi intézményeket – a kórházakat, a rendelőket – az állam tartaná fenn, amiért szintén közterhet szednének. Lenne ugyanis egy ötszázalékos egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulék, ebből fedeznék az intézmények állagmegóvását, az infrastruktúra fejlesztését és a járványügyi intézkedéseket.