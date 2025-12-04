Hírlevél
Tóth Máté

A Tisza Pártnak nem tetszik a béremelés, bevetették a nehéztüzérséget

2025. december 04. 17:17
Nem tetszik a Tisza Párt mellett kampányoló influensznek a 11 százalékos minimálbér-emelés, és a garantált bérminimum 7 százalékos emelése. Mindez nem meglepő annak fényében, hogy a Tisza Párt egy választási győzelem esetén jelentős megszorításokat tervez bevezetni. A kormány által bejelentett bérmegállapodás egyébként közvetlenül hétszázezer család jövedelmi viszonyait javítja a jövő évtől. Az egyébként vállalkozóként tevékenykedő Tóth Máté korábban a magyar történelem egyik legsúlyosabb gazdasági csomagját is piedesztálra emelte.
Ha a gazdaság stagnál, de a minimálbért 11 százalékal megemelik, az a valóságban nem jelent mást, mint hogy többletterhet raknak a magyar vállalkozásokra – írja Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt mellett kampányoló influenszer, Tóth Máté.

Tóth Máté, Tisza Párt, Magyar Péter, megszoítás, bérmegállapodás
A Tibi atya nevű mémoldal vezetője, Tóth Máté korábban csatlakozott a Tisza Párt országjárásához, most vállalkozóként azon akadt ki, hogy nő a dolgozók bére 
Fotó: Youtube/kontroll.hu

Mint korábban beszámoltunk róla

  • a minimálbér 11 százalékkal nő és 322 ezer 800 forint lesz havonta, 
  • míg a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedik és 373 ezer 200 forint lesz havonta. 

Orbán Viktor csütörtök délelőtt azt is ismertette, hogy a bérmegállapodás 

közvetlenül hétszázezer család jövedelmi viszonyait javítja a jövő évtől. 

Tóth Máté kiakadása nem meglepő annak fényében, hogy rendre szivárognak ki információk a Tisza Párt háza tájáról, és ezek mind megszorításokat tartalmaznak.

 

Történelmi megszorításokat akarnak

Korábban beszámoltunk már róla, hogy az Index nyilvánosságra hozta a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével és mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott. 

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben. 

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem létezik. Az Index ezért úgy döntött, hogy a teljes programot nyilvánosságra hozza, amelyet három részletben tud elolvasni ide, ide és ide kattintva. 

Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt szakértője egy tiszás fórumon is elszólták magukat és kiderült nemcsak az, hogy ők a progresszív Tisza-adót részesítenék előnyben, de az is, hogy hallgatniuk kell bizonyos dolgokról a választásokig, különben megbuknak.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

Erre biztatott egyébként Ruff Bálint politológus is, aki azt arra biztatatta a Partizánban a tiszásokat, hogy a megszorító intézkedésekre májusban, egy választási győzelem esetén térjenek vissza.

 

Nem illik a Tisza Párt tervébe a bérmegállapodás

Az civilben vállalkozó Tóth Máté szerint egy cég nem azért van, hogy az emberek megélhetését biztosítsa. Úgy véli, hogy amikor a bér- és járulékterhek - mint a cégek legnagyobb költsége - külső döntéssel hirtelen megugranak, a vállalkozások önvédelmi lépésekre kényszerülnek. 

Hozzátette: a bér papíron több lesz, de a gazdaság egészében nem keletkezik új érték. Mint fogalmaz, a dolgozó rövid távon valóban több pénzt lát a számláján, de a háttérben a rendszer egyre törékenyebbé válik.

Ez nem gazdaságpolitika, hanem politizálás a gazdaságban. Vagy inkább politizálás a gazdaság rovására”

– fogalmaz a Tisza Párt mellett rendszeresen agitáló influenszer.

 

A Bokros-csomag dicsőítése: nem az első eset

Tóth nem először sürget megszorításokat. Korábban a magyar történelem egyik legsúlyosabb gazdasági csomagját is piedesztálra emelte.

A Bokros-csomag megmentette az országot az államcsődtől”

– állította, miközben elfelejti hozzátenni: akkor a családok béreinek, nyugdíjainak reálértéke zuhant, a forintot leértékelték, és privatizációval idegen kézbe játszották át a nemzeti vagyont.

 

