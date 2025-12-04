A Tisza Pártnak nem tetszik a béremelés, bevetették a nehéztüzérséget

Ha a gazdaság stagnál, de a minimálbért 11 százalékal megemelik, az a valóságban nem jelent mást, mint hogy többletterhet raknak a magyar vállalkozásokra – írja Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt mellett kampányoló influenszer, Tóth Máté.

A Tibi atya nevű mémoldal vezetője, Tóth Máté korábban csatlakozott a Tisza Párt országjárásához, most vállalkozóként azon akadt ki, hogy nő a dolgozók bére

Fotó: Youtube/kontroll.hu

Mint korábban beszámoltunk róla:

a minimálbér 11 százalékkal nő és 322 ezer 800 forint lesz havonta,

míg a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedik és 373 ezer 200 forint lesz havonta.

Orbán Viktor csütörtök délelőtt azt is ismertette, hogy a bérmegállapodás

közvetlenül hétszázezer család jövedelmi viszonyait javítja a jövő évtől.

Tóth Máté kiakadása nem meglepő annak fényében, hogy rendre szivárognak ki információk a Tisza Párt háza tájáról, és ezek mind megszorításokat tartalmaznak.

Történelmi megszorításokat akarnak

Korábban beszámoltunk már róla, hogy az Index nyilvánosságra hozta a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével és mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott.

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem létezik. Az Index ezért úgy döntött, hogy a teljes programot nyilvánosságra hozza, amelyet három részletben tud elolvasni ide, ide és ide kattintva.

Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt szakértője egy tiszás fórumon is elszólták magukat és kiderült nemcsak az, hogy ők a progresszív Tisza-adót részesítenék előnyben, de az is, hogy hallgatniuk kell bizonyos dolgokról a választásokig, különben megbuknak.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

Erre biztatott egyébként Ruff Bálint politológus is, aki azt arra biztatatta a Partizánban a tiszásokat, hogy a megszorító intézkedésekre májusban, egy választási győzelem esetén térjenek vissza.