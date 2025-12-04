A Tisza Pártnak nem tetszik a béremelés, bevetették a nehéztüzérséget

Ha a gazdaság stagnál, de a minimálbért 11 százalékal megemelik, az a valóságban nem jelent mást, mint hogy többletterhet raknak a magyar vállalkozásokra – írja Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt mellett kampányoló influenszer, Tóth Máté.
Mint korábban beszámoltunk róla:
- a minimálbér 11 százalékkal nő és 322 ezer 800 forint lesz havonta,
- míg a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedik és 373 ezer 200 forint lesz havonta.
Orbán Viktor csütörtök délelőtt azt is ismertette, hogy a bérmegállapodás
közvetlenül hétszázezer család jövedelmi viszonyait javítja a jövő évtől.
Tóth Máté kiakadása nem meglepő annak fényében, hogy rendre szivárognak ki információk a Tisza Párt háza tájáról, és ezek mind megszorításokat tartalmaznak.
Történelmi megszorításokat akarnak
Korábban beszámoltunk már róla, hogy az Index nyilvánosságra hozta a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével és mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott.
A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.
A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem létezik. Az Index ezért úgy döntött, hogy a teljes programot nyilvánosságra hozza, amelyet három részletben tud elolvasni ide, ide és ide kattintva.
Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt szakértője egy tiszás fórumon is elszólták magukat és kiderült nemcsak az, hogy ők a progresszív Tisza-adót részesítenék előnyben, de az is, hogy hallgatniuk kell bizonyos dolgokról a választásokig, különben megbuknak.
Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”
Erre biztatott egyébként Ruff Bálint politológus is, aki azt arra biztatatta a Partizánban a tiszásokat, hogy a megszorító intézkedésekre májusban, egy választási győzelem esetén térjenek vissza.
Nem illik a Tisza Párt tervébe a bérmegállapodás
Az civilben vállalkozó Tóth Máté szerint egy cég nem azért van, hogy az emberek megélhetését biztosítsa. Úgy véli, hogy amikor a bér- és járulékterhek - mint a cégek legnagyobb költsége - külső döntéssel hirtelen megugranak, a vállalkozások önvédelmi lépésekre kényszerülnek.
Hozzátette: a bér papíron több lesz, de a gazdaság egészében nem keletkezik új érték. Mint fogalmaz, a dolgozó rövid távon valóban több pénzt lát a számláján, de a háttérben a rendszer egyre törékenyebbé válik.
Ez nem gazdaságpolitika, hanem politizálás a gazdaságban. Vagy inkább politizálás a gazdaság rovására”
– fogalmaz a Tisza Párt mellett rendszeresen agitáló influenszer.
A Bokros-csomag dicsőítése: nem az első eset
Tóth nem először sürget megszorításokat. Korábban a magyar történelem egyik legsúlyosabb gazdasági csomagját is piedesztálra emelte.
A Bokros-csomag megmentette az országot az államcsődtől”
– állította, miközben elfelejti hozzátenni: akkor a családok béreinek, nyugdíjainak reálértéke zuhant, a forintot leértékelték, és privatizációval idegen kézbe játszották át a nemzeti vagyont.