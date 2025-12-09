A Tiszával együtt a bevándorlók is jönnének – Bódis Kriszta és Dávid Dóra elszólta magát!

Szerinte feleslegesen folyik erről vita

Mélyen egyetértek a Magyar Péterrel, hogy ezek gumicsontok”

– ez a kijelentés pedig már a genderaktivista Bódis Kriszta szájából származik, aki már több érdekes eszmével próbálta érzékenyíteni a fiatalabb korosztályt. Ez pedig újabb bizonyítéka annak, hogy a Tisza Párt – ahogy korábbi kiszólásaikból is látszik – lebontaná a magyar határvédelmet, megnyitná az országot, és visszahozná azt a korszakot, amikor a baloldal szerint „álprobléma” volt az illegális migráció. Menczer Tamás szerint ezzel szemben csak a Fidesz-KDNP képes garantálni, hogy Magyarország megmaradjon biztonságos, migránsoktól védett országként.