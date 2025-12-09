Hírlevél
A Tiszával együtt a bevándorlók is jönnének – Bódis Kriszta és Dávid Dóra elszólta magát!

A Tisza Pártból újabb szereplők mondták ki nyíltan: ha rajtuk múlik, jöhet a bevándorlás. Bódis Kriszta és Dávid Dóra szerint a határvédelem helyett „hozzáállást kell váltani”, és befogadni mindenkit – derül ki Menczer Tamás bejegyzéséből.
Tisza PártDávid DóraBódis KrisztaMenczer Tamásmigráció

Menczer Tamás legújabb bejegyzésében olyan, a Tisza Párt szereplőitől származó nyilatkozatokra hívta fel a figyelmet, amelyeket egyszerűen lehetetlen félremagyarázni.

Tisza Párt
Elszólták magukat: a Tisza Párt balóban beengedné a migránsokat (Fotó: Darko Bandic/AP Photo)

 A hozzáálláson kell változtatni, tehát hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit!” 

– mondta Dávid Dóra, tiszás EP-képviselő. Bódis Kriszta, a párt társadalompolitikai tanácsadója szerint a bevándorlás kérdését nem is kellene komolyan venni. Az üzenet egyszerű: a Tisza Párt vezető arcai bedőlték a baloldal régi narratívájának, miszerint a migráció álprobléma. Sőt, mi több, terjesztik is azt.

Szerinte feleslegesen folyik erről vita

Mélyen egyetértek a Magyar Péterrel, hogy ezek gumicsontok”

– ez a kijelentés pedig már a genderaktivista Bódis Kriszta szájából származik, aki már több érdekes eszmével próbálta érzékenyíteni a fiatalabb korosztályt. Ez pedig újabb bizonyítéka annak, hogy a Tisza Párt – ahogy korábbi kiszólásaikból is látszik – lebontaná a magyar határvédelmet, megnyitná az országot, és visszahozná azt a korszakot, amikor a baloldal szerint „álprobléma” volt az illegális migráció. Menczer Tamás szerint ezzel szemben csak a Fidesz-KDNP képes garantálni, hogy Magyarország megmaradjon biztonságos, migránsoktól védett országként.

