Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Tisza Párt

Brüsszelt és a háborút fizettetnék meg a magyar cégekkel – figyelmeztet a szóvivő

Tegnap, 11:08
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kiszivárgott tiszás adóemelési csomag olyan szintű terhet rakna a magyar vállalkozásokra, amely megbénítaná a gazdaságot – figyelmeztetett a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André szerint a Tisza Párt tervezett intézkedései új inflációs hullámot indítanának, és visszahoznák a baloldal legsúlyosabb adópolitikáját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza PártBrüsszelTisza-csomagPalóc Andrémegszorítások

Palóc André szerint a 3700 milliárd forintos adóbehajtási szándék célja az lenne a Tisza Párt részéről, hogy a magyar cégek finanszírozzák a háborút, Ukrajnát és Brüsszel elvárásait. A Tisza-csomag tervei között szerepel a bankadó és multiadó kivezetése, helyette brutális társaságiadó-emelés a legkisebb vállalkozásoknak is, a kata, az ekho és a kiva eltörlése, valamint a kkv-k adókedvezményeinek megszüntetése.

Tisza Párt
A Tisza Párt hatalomra kerülése brutális hatással lenne a gazdaságra – figyelmeztetett Palóc André (Forrás: Facebook/Palóc André)

A Tisza kiszivárgott adóemelési tervei súlyos csapást mérnének a magyar vállalkozásokra és a gazdaság egészére”

– hangsúlyozta a szóvivő.

Orbán Viktor nem kertelt, ez a véleménye a Tiszáról

32%-os áfa, vagyonadó, magasabb járulékok

A csomag része lenne a 32 százalékos áfakulcs bevezetése sok termékre, amely drágítaná a beszerzéseket és új inflációs spirált indítana. A vállalkozói áfa-visszatérítések leépítése számos cég működését veszélyeztetné, miközben évi 6,5 százalékos vagyonadó sújtaná az ingatlanokat, üzletrészeket és céges járműveket. A progresszív szja visszahozása ráadásul újra a feketebérek felé terelné a vállalkozásokat—állítja Palóc. Azt üzeni: a vállalkozói szektor jövője a tét, „ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen”.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!