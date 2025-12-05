Brüsszelt és a háborút fizettetnék meg a magyar cégekkel – figyelmeztet a szóvivő

Palóc André szerint a 3700 milliárd forintos adóbehajtási szándék célja az lenne a Tisza Párt részéről, hogy a magyar cégek finanszírozzák a háborút, Ukrajnát és Brüsszel elvárásait. A Tisza-csomag tervei között szerepel a bankadó és multiadó kivezetése, helyette brutális társaságiadó-emelés a legkisebb vállalkozásoknak is, a kata, az ekho és a kiva eltörlése, valamint a kkv-k adókedvezményeinek megszüntetése.
A Tisza kiszivárgott adóemelési tervei súlyos csapást mérnének a magyar vállalkozásokra és a gazdaság egészére”
– hangsúlyozta a szóvivő.
32%-os áfa, vagyonadó, magasabb járulékok
A csomag része lenne a 32 százalékos áfakulcs bevezetése sok termékre, amely drágítaná a beszerzéseket és új inflációs spirált indítana. A vállalkozói áfa-visszatérítések leépítése számos cég működését veszélyeztetné, miközben évi 6,5 százalékos vagyonadó sújtaná az ingatlanokat, üzletrészeket és céges járműveket. A progresszív szja visszahozása ráadásul újra a feketebérek felé terelné a vállalkozásokat—állítja Palóc. Azt üzeni: a vállalkozói szektor jövője a tét, „ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen”.