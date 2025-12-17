A Tisza Párt megfutamodott: Brüsszel kezébe adnák a magyar energiaellátás és a rezsicsökkentés sorsát

Magyar Péterék Brüsszelre bíznák a magyar energiaellátást és a rezsicsökkentés sorsát. Ezt bizonyítja, hogy ma nem vettek részt az orosz energia behozatalának tiltására irányuló rendeletjavaslat szavazásán. Nem álltak ki a magyar érdekért, így brüsszeli gazdáik kezébe adták a döntés lehetőségét. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP EP-képviselői ezt a kezdeményezést határozottan elutasították; nem engednek a biztonságos energiaellátásból és nem adják fel a rezsicsökkentést sem. A küzdelem a csütörtöki uniós csúcson és az Európai Bíróságon folytatódik – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében Fidesz–KDNP EP-képviselőcsoportja.

A Tisza Párt megfutamodott Fotó: MTVA/MTI

Mint kifejtik, az Európai Parlament plenáris ülése ma elfogadta az orosz energia behozatalának betiltására irányuló rendeletjavaslatot.

Hároszor annyi rezsit fizetnénk, a Tisza nem áll ki a nemzeti érdekek mellett

Ennek a brüsszeli diktátumnak a teljesítése Magyarország részéről kivitelezhetetlen. Az előírt korlátozások végrehajtásával Magyarország biztonságos, elegendő mértékű kőolajjal és földgázzal történő ellátása ellehetetlenülne.

A magyar családok rezsiszámlái háromszorosukra emelkednének és jelentős mértékű üzemanyagár-emelkedés is bekövetkezne.

A Tisza Párt azonban nem vett részt a mai szavazáson. Magyar Péterék nem álltak ki a magyar nemzeti érdek mellett, ehelyett a megfutamodást választották. Ma bebizonyosodott, ha tehetnék, Magyarország energiaellátását és a rezsiárak meghatározásának jogát Brüsszel kezébe adnák. A Fidesz-KDNP képviselői ezzel szemben a rendelet ellen szavaztak.

Kiállunk hazánk biztonságos energiaellátása mellett és nem engedünk a rezsicsökkentésből. A csata a csütörtöki uniós csúcstalálkozón és az Európai Bíróságon folytatódik, ide Magyar Péterékkel ellentétben, nem fehér zászlóval érkezünk

– fogalmazott Gyürk András.