Kimondták, hogy Brüsszel és a Tisza Párt titokban feni a kést az adóemelésekre – mondta Hidvéghi Balázs a videójában.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. október 9-én.

(Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Az államtitkár kifejtette:

Újabb, a Tisza Párt mögött álló baloldali politikus mondta el nyíltan, amit egyébként próbálnak letagadni. Adóemelésekre és megszorításokra készülnek. Bod Péter Ákos azt is kimondta, hogy erről nem szabad előre beszélni az emberekkel. Szerinte úgy is sejtik, mi jön. A tiszás szakértő egészen pontosan így fogalmazott, idézem, „ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként”. Nehéz szavakat találni erre a felháborító stílusra és tartalomra. A Tisza Párt embere a magyarokat az ólban lévő malachoz hasonlítja. Ez mindent elmond. Akik így beszélnek, azok lenézik a magyar embereket.

Egyszerűen csak be akarják szedni tőlük a pénzt, hogy aztán teljesítsék Brüsszel elvárásait. A magyarok pénzét Ukrajnára és Brüsszel háborús terveire akarják fordítani.

A kiszivárgott Tisza-csomag óta azt is tudjuk, milyen adóemelésekre készülnek. Nagy adóemelést készítettek elő a dolgozó embereknek. A jelenlegi egykulcsos jövedelemadót el akarják törölni, és egy többsávos, magasabb adókulcsokat tartalmazó rendszert vezetnének be 22 és 33 százalékos adókulccsal. Jelentősen meg akarják vágni a családi adókedvezményeket. El akarják venni az adómentességet az édesanyáktól és a fiataloktól. A vállalkozások társasági adóját a duplájára vagy a triplájára akarják növelni.

Magyarországot el akarják vágni az olcsóbb orosz energiától. Drága olaj- és gázbeszerzésre akarják kényszeríteni hazánkat. Ezzel brutálisan megnőne a családok rezsiszámlája, gyakorlatilag megszűnne a rezsicsökkentés. A Tisza Párt és a szakértői tehát pontosan tudják, mire készülnek, de titkolják és tagadják, mert jól tudják, ha kimondanák az igazat, hogy mit terveznek az emberekkel, akkor a Tisza Pártnak esélye sem lenne. A kormány folytatja az adócsökkentés politikáját, és ezt a nemzeti konzultációban az adóemelések ellen tiltakozó magyarok tömegei is támogatják. Mindent meg fogunk tenni, hogy megvédjük az alacsony adókulcsokat, a családi adócsökkentéseket, a vállalkozások alacsony társasági adóját és a rezsicsökkentést – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.