Hidvéghi Balázs: A Tisza Párt brutális megszorítási tervei miatt még fontosabb a részvétel a Nemzeti Konzultációban

Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt által tervezett brutális megszorító csomag nyilvánosságra kerülése miatt, nagyobb lett a tétje a Nemzeti Konzultációnak most, mint korábban volt.

Hidvéghi Balázs szerint a nyilvánosságra került Tisza-csomag minden idők legdurvább adóemeléseit tartalmazza, amely a magyar családokat és vállalkozásokat egyaránt sújtaná. A parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes videós üzenetben hangsúlyozza, hogy a brüsszeli elvárások végrehajtására készülő Tisza Párt a háború és Ukrajna finanszírozása érdekében terhelné meg a magyarokat, ezért most minden eddiginél nagyobb a Nemzeti Konzultáció tétje. Fotó: Kacsúr Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Tisza megszorítócsomagja nemcsak a munkából élőket, hanem az egész gazdaságot térdre kényszerítené

A miniszterhelyettes szerint a Tisza Párt programja nem más, mint egy újabb baloldali megszorítás, amelyet a brüsszeli elvárásokhoz igazítva készítettek elő.

Brüsszel bábjai brutális adóemelésekre készülnek a lakosságnál és a vállalkozásoknál. Ezért most még inkább szükség van arra, hogy a magyarok egyértelműen tiltakozzanak az adóemelések ellen”

- mondta Hidvéghi Balázs, majd emlékeztetett, a kormány már korábban figyelmeztetett arra, hogy a Tisza Párt túlságosan baloldali és túlságosan brüsszelpárti, ami szerinte veszélyes, mert ennek az árát mindig a magyar emberek fizetik meg.

Brüsszel pénzbehajtást vár el a bábjaitól azért, hogy finanszírozza Ukrajnát és a háborút. A Tisza pedig készségesen végrehajtaná ezt”

- fogalmazott a fideszes politikus, aki részletezte is, milyen megszorításokat tartalmaz a Tisza-csomag:

Megemelnék a dolgozók adóit az szja emelésével, új járulékokat és kötelező magánnyugdíj-befizetést vezetnének be. Megvágnák a családi adókedvezményeket, megadóztatnák a nyugdíjakat, eltörölnék a kisvállalkozói adókedvezményeket, és drasztikus adóbehajtást terveznek a vállalkozásoktól.”

Hidvéghi Balázs szerint a tiszás megszorítócsomag nemcsak a munkából élőket, hanem az egész gazdaságot térdre kényszerítené, hiszen az energiaárak többszörösére emelését, valamint az olcsó orosz energiaforrások elvételét is tartalmazza.

A Nemzeti Konzultációt épp azért indítottuk el, hogy a magyar emberek világosan nemet mondhassanak Brüsszel és az itthoni bábjaik adóemelési terveire. Tiltakozunk az ellen, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék és a háborúra költsék”

- hangsúlyozta.

A parlamenti államtitkár végül arra kérte a magyarokat, hogy minél többen vegyenek részt abban a Nemzeti Konzultációban, amelyben a kérdőívet december 7-ig, vasárnap estig lehet kitölteni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon mert: