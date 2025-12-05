Hidvéghi Balázs: A Tisza Párt brutális megszorítási tervei miatt még fontosabb a részvétel a Nemzeti Konzultációban

Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt által tervezett brutális megszorító csomag nyilvánosságra kerülése miatt, nagyobb lett a tétje a Nemzeti Konzultációnak most, mint korábban volt.
A Tisza megszorítócsomagja nemcsak a munkából élőket, hanem az egész gazdaságot térdre kényszerítené
A miniszterhelyettes szerint a Tisza Párt programja nem más, mint egy újabb baloldali megszorítás, amelyet a brüsszeli elvárásokhoz igazítva készítettek elő.
Brüsszel bábjai brutális adóemelésekre készülnek a lakosságnál és a vállalkozásoknál. Ezért most még inkább szükség van arra, hogy a magyarok egyértelműen tiltakozzanak az adóemelések ellen”
- mondta Hidvéghi Balázs, majd emlékeztetett, a kormány már korábban figyelmeztetett arra, hogy a Tisza Párt túlságosan baloldali és túlságosan brüsszelpárti, ami szerinte veszélyes, mert ennek az árát mindig a magyar emberek fizetik meg.
Brüsszel pénzbehajtást vár el a bábjaitól azért, hogy finanszírozza Ukrajnát és a háborút. A Tisza pedig készségesen végrehajtaná ezt”
- fogalmazott a fideszes politikus, aki részletezte is, milyen megszorításokat tartalmaz a Tisza-csomag:
Megemelnék a dolgozók adóit az szja emelésével, új járulékokat és kötelező magánnyugdíj-befizetést vezetnének be. Megvágnák a családi adókedvezményeket, megadóztatnák a nyugdíjakat, eltörölnék a kisvállalkozói adókedvezményeket, és drasztikus adóbehajtást terveznek a vállalkozásoktól.”
Hidvéghi Balázs szerint a tiszás megszorítócsomag nemcsak a munkából élőket, hanem az egész gazdaságot térdre kényszerítené, hiszen az energiaárak többszörösére emelését, valamint az olcsó orosz energiaforrások elvételét is tartalmazza.
A Nemzeti Konzultációt épp azért indítottuk el, hogy a magyar emberek világosan nemet mondhassanak Brüsszel és az itthoni bábjaik adóemelési terveire. Tiltakozunk az ellen, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék és a háborúra költsék”
- hangsúlyozta.
A parlamenti államtitkár végül arra kérte a magyarokat, hogy minél többen vegyenek részt abban a Nemzeti Konzultációban, amelyben a kérdőívet december 7-ig, vasárnap estig lehet kitölteni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon mert:
Most minden aláírás a béke, az önrendelkezés és a magyar családok védelmét erősíti.”