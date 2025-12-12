Kitört a belháború Magyar Péter pártjában: egymásnak estek a jelöltek

Tovább dúl a harc a Tisza Pártban a jelöltkiválasztási folyamat győztesei és vesztesei között. Csaknem két hét telt el azóta, hogy Magyar Péterék bejelentették az egyéni képviselőjelöltjeiket, de nem csillapodnak az indulatok. Most a Szentes központú Csongrád-Csanád vármegye 3-as számú egyéni választókerületben támadta meg nyilvánosan az eredményt a vesztes Páger Krisztina, arra hivatkozva, hogy tisztességtelen, kommunista módszerekkel sározta be őt riválisa, Bárkányi Bence – írta a Magyar Nemzet pénteken.

Cicaharc a Tisza Pártban

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Tisza Párt: szájkosár, viták, kritika, csalás – jelöltállítás ellenzéki módra

Kiábrándultság, vádaskodás, egymás pocskondiázása – ezek jellemzik a Tisza Párt előválasztását követő napokat. A Tisza Párt több körzetében is lázadnak az aktivisták, akik szerint a voksolás előre le volt zsírozva, a győzteseket pedig a pártvezetés jelölte ki. A belső feszültségek országos méretű botránnyá dagadtak, írtuk meg korábban.

Az előválasztások után tömeges elégedetlenség és belső viszály robbant ki a pártban.

Az előválasztási botrány nyomán egyre több aktivista fordul el a párttól, és belső szakadás fenyegeti a Tisza mozgalmat. Az úgynevezett Tisza Szigetek korábbi helyi közösségei – akik a mozgalom alapjait rakták le – csalódottan tapasztalják, hogy marginalizálták őket a központi hatalom javára.

A párt vezetése egyelőre nem reagált a vádakra, de a közösségi térben már nyíltan beszélnek belső hatalmi harcról, személyi konfliktusokról és a demokrácia hiányáról, ahogyan a pénteki Magyar Nemzet által idézett jelölt-harc szereplői is írták egymásról:

„Páger egy indulatos Facebook-kommentben kérdőjelezte meg az előválasztási folyamat tisztaságát. Azt írta, szerinte Bárkányi számára ő volt az ellenség, és azt állította, hogy a nyertes a kampány során tisztességtelen, mocskos, kommunista módszerekkel sározta be eddigi munkáját.”

Raskó György: A saját jelöltjeiben sem bízik Magyar Péter?

Raskó György szerint is baj van, a Tisza nem tudja megfogni az ellenzéki szavazókat.

„Bátrabb szerepvállalás kellene a Tisza-jelöltek részéről. Ha meg nem bízik meg bennük Magyar Péter, nem tartja őket politizálásra alkalmasnak, akkor az még nagyobb baj”

– mondta Magyar Péter egyik legnagyobb támogatója.