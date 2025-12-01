A Tiszának megszabták az irányt, még a gyerekektől is elvehetik az ingyenes egészségügyi ellátást

„Hétvégén feldolgoztuk a Tisza Párt kiszivárgott megszorító csomagját, és ez még rosszabb, mint ami ennek elsőre tűnt. Nem csodálom, hogy ezt el akarták titkolni a választásokig” – mondja Facebook-videójában Takács Péter.

A Tisza Pártnak megszabták az irányt Brüsszelből Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Az egészségügyi államtitkár kifejtette: a Tisza arra készül, hogy elveszi az ingyenes egészségügyi ellátást még a gyerekektől is. Aki nem fizet, az gyakorlatilag nem kap ellátást, és még a gyereke sem. Takács Péter hozzátette: a mostani rendszer olyan, hogy akinek van élő TB-biztosítása, 18 év alatti gyermekének automatikusan zöld a TAJ-kártya, tehát a háziorvos és a kórházak ellátják.

A Tiszánál ez nem így lesz.

Az államtitkár kifejtette, mindezt brüsszeli megrendelés alapján tenné a párt.

Brüsszel pénzt akar küldeni Ukrajnának, a külföldi tulajdonú magán-egészségbiztosítók pedig hatalmas profitot akarnak a magyar betegeken keresni

– fogalmazott. Mint kifejtette, a Tisza-terv lényege, hogy megszűnne a mostani társadalombiztosítás, senki sem lenne többé jogosult ingyenes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi ellátásra. A helyére jönne a kötelező magánegészségügyi biztosítás.

Hatalmas terhet róna a Tisza Párt a családokra

A dolgozóknak, a szülőknek, a nyugdíjasoknak minden hónapban fizetniük kell, mert különben nincs orvos.

Aki nem tudná fizetni a díjat, mert elveszíti a munkáját, beteg lesz, váratlan kiadása keletkezik, azt a kórház akár el is utasíthatná, vagy teljes árat számolhatna fel neki a kezelésért, és ez a gyerekére is igaz lenne.

A családok terhei hatalmasra nőnének az államtitkár ismertetése szerint. Havonta kellene fizetni a külföldi profitorientált biztosítóknak minden felnőtt és gyermek után. A nyugdíjasok és az alacsony jövedelműek kerülnének a legnehezebb helyzetbe, vagy fizetnek és akkor kevesebb jut megélhetésre, vagy nem fizetnek és akkor nem kapnak orvosi ellátást.

A Tisza szó szerint a magyar emberek egészségével és életével játszik. Elég egy rossz döntés, és mindez valósággá válhat.

„Arra kérek mindenkit, ne hagyjuk, hogy a baloldal elvegye az ingyenes egészségügyet a magyar emberektől és a magyar gyerekektől”

– zárta gondolatait Takács Péter.