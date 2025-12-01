Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Durva

Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

Takács Péter

A Tiszának megszabták az irányt, még a gyerekektől is elvehetik az ingyenes egészségügyi ellátást

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagja még a korábban feltételezettnél is súlyosabb. Takács Péter szerint a baloldali terv megszüntetné az ingyenes egészségügyi ellátást, és kötelező magánbiztosításra kényszerítené a családokat – fizetés nélkül pedig még a gyerekek sem kapnának orvosi ellátást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Takács Péterkórházháziorvos

„Hétvégén feldolgoztuk a Tisza Párt kiszivárgott megszorító csomagját, és ez még rosszabb, mint ami ennek elsőre tűnt. Nem csodálom, hogy ezt el akarták titkolni a választásokig” – mondja Facebook-videójában Takács Péter.

Tisza Párt Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
A Tisza Pártnak megszabták az irányt Brüsszelből Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Az egészségügyi államtitkár kifejtette: a Tisza arra készül, hogy elveszi az ingyenes egészségügyi ellátást még a gyerekektől is. Aki nem fizet, az gyakorlatilag nem kap ellátást, és még a gyereke sem. Takács Péter hozzátette: a mostani rendszer olyan, hogy akinek van élő TB-biztosítása, 18 év alatti gyermekének automatikusan zöld a TAJ-kártya, tehát a háziorvos és a kórházak ellátják. 

A Tiszánál ez nem így lesz. 

Az államtitkár kifejtette, mindezt brüsszeli megrendelés alapján tenné a párt.

Brüsszel pénzt akar küldeni Ukrajnának, a külföldi tulajdonú magán-egészségbiztosítók pedig hatalmas profitot akarnak a magyar betegeken keresni

– fogalmazott. Mint kifejtette, a Tisza-terv lényege, hogy megszűnne a mostani társadalombiztosítás, senki sem lenne többé jogosult ingyenes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi ellátásra. A helyére jönne a kötelező magánegészségügyi biztosítás. 

 

Hatalmas terhet róna a Tisza Párt a családokra

A dolgozóknak, a szülőknek, a nyugdíjasoknak minden hónapban fizetniük kell, mert különben nincs orvos. 

Aki nem tudná fizetni a díjat, mert elveszíti a munkáját, beteg lesz, váratlan kiadása keletkezik, azt a kórház akár el is utasíthatná, vagy teljes árat számolhatna fel neki a kezelésért, és ez a gyerekére is igaz lenne. 

A családok terhei hatalmasra nőnének az államtitkár ismertetése szerint. Havonta kellene fizetni a külföldi profitorientált biztosítóknak minden felnőtt és gyermek után. A nyugdíjasok és az alacsony jövedelműek kerülnének a legnehezebb helyzetbe, vagy fizetnek és akkor kevesebb jut megélhetésre, vagy nem fizetnek és akkor nem kapnak orvosi ellátást. 

A Tisza szó szerint a magyar emberek egészségével és életével játszik. Elég egy rossz döntés, és mindez valósággá válhat. 

„Arra kérek mindenkit, ne hagyjuk, hogy a baloldal elvegye az ingyenes egészségügyet a magyar emberektől és a magyar gyerekektől”

– zárta gondolatait Takács Péter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!