Kiderült, mi vár Magyarországra, ha a Tisza Párt hatalomra kerül

Rendkívüli

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az Építési és Közlekedési miniszter szerint, ha Magyar Péter kerül hatalomra, feladja a békepárti álláspontot, és beáll azok közé az európai politikusok közé, akik háborút akarnak Oroszországgal. Úgy véli, a brüsszeli elvárásoknak való megfelelésért Magyar kész lenne hátat fordítani a magyar érdekeknek, miközben a háború már így is óriási terheket ró az országra és a magyar családokra.
békepártiköltséghatalomLázár JánosMagyar Péter

„Biztos vagyok benne, hogy ha Magyar Péter nyeri a választást, fel fogja adni a békét. Be fog állni a sorba, be fog állni azok közé az európaiak közé, akik háborúzni akarnak az oroszokkal, ez a mániájuk azért, hogy Ukrajnát feloszlassák maguk között európai érdekzónaként” – mondta a Facebookon közzétett videójában Lázár János. 

Lázár János
Lázár János Fotó: Facebook/Lázár János

Feladnák a békét

A miniszter kiemelte, mi, magyarok nem vagyunk egy megszálló nemzet.

Nem kell a háború nekünk, hiszen veszítettünk másfél millió embert. Ha háború van, nem lesz jól fizető munkahely, ha háború van, nem tudunk elég pénzt hozni utakra, járdákra és az ország fejlesztésére, mert a háború miatt drágább minden, és ez fölemészti nemcsak a maguk költségeit, nemcsak a nyugdíjasoknak kerül sokba a háborús helyzet, immár négy éve, hanem nekünk is sokba kerül az állam költségvetésének. De még egyszer mondom, a velünk szemben álló embernek valamit Brüsszel szeretetéért és kegyéért adnia kell

– jelentette ki Lázár János. 

 

