Kiderült, mi vár Magyarországra, ha a Tisza Párt hatalomra kerül

„Biztos vagyok benne, hogy ha Magyar Péter nyeri a választást, fel fogja adni a békét. Be fog állni a sorba, be fog állni azok közé az európaiak közé, akik háborúzni akarnak az oroszokkal, ez a mániájuk azért, hogy Ukrajnát feloszlassák maguk között európai érdekzónaként” – mondta a Facebookon közzétett videójában Lázár János.

Lázár János Fotó: Facebook/Lázár János

Feladnák a békét

A miniszter kiemelte, mi, magyarok nem vagyunk egy megszálló nemzet.

Nem kell a háború nekünk, hiszen veszítettünk másfél millió embert. Ha háború van, nem lesz jól fizető munkahely, ha háború van, nem tudunk elég pénzt hozni utakra, járdákra és az ország fejlesztésére, mert a háború miatt drágább minden, és ez fölemészti nemcsak a maguk költségeit, nemcsak a nyugdíjasoknak kerül sokba a háborús helyzet, immár négy éve, hanem nekünk is sokba kerül az állam költségvetésének. De még egyszer mondom, a velünk szemben álló embernek valamit Brüsszel szeretetéért és kegyéért adnia kell

– jelentette ki Lázár János.