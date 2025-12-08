Sértések, lenézés, megszorítási tervek – a Tisza így bánik az idősekkel

A Tisza Párt környezetéből visszatérően hangzanak el az időseket sértő kijelentések, amelyek egy szélesebb mintázat részét alkotják. A nyilatkozatok mellett a jelöltlista is azt mutatja, hogy a párt jelentősen háttérbe szorítja az idősebb korosztályt, hiszen a 104 egyéni jelölt közül – a rendelkezésre álló adatok alapján – mindössze ketten töltötték be 60. életévüket. A Magyar Nemzet szerint Magyar Péterék részéről ez nem véletlen, hanem egy következetes hozzáállás, amely az idősek iránti ellenérzésben gyökerezik.
„Irtóznak az idősektől”
Magyar Péter korábbi hangfelvételeken gúnyolódott a nyugdíjasokon, amit tanácsadója, Raskó György is megerősített. Emlékezetes az az eset is, amikor Raskó egy bejegyzésben az idősek halálát a Tisza számára kedvező jelenségként értékelte. Ez a hozzáállás a párt holdudvarában is rendszeresen visszaköszön, többek között a nyugdíjasok folyamatos sértegetésében és általános lenézésében.
Megszorítások a nyugdíjasokon
A jelek szerint a Tisza Párt szakértői által felvetett gazdasági elképzelések szintén hátrányosan érintenék az időseket: Petschnig Mária Zita többször beszélt a 13. havi nyugdíj elutasításáról, míg Simonovits András a korhatáremelés, a Nők40 eltörlése és az induló nyugdíjak csökkentése mellett érvelt. A nyilvánosságra került 1300 milliárdos megszorítócsomag emellett özvegyi nyugdíjra kivetett 20 százalékos adót és a nyugdíjrendszer privatizációját is tartalmazhatja – ami a lap szerint azt jelentené, hogy a dolgozók többet fizetnének, miközben kevesebb ellátást kapnának.