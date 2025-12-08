Sértések, lenézés, megszorítási tervek – a Tisza így bánik az idősekkel

A Tisza Párt környezetéből visszatérően hangzanak el az időseket sértő kijelentések, amelyek egy szélesebb mintázat részét alkotják. A nyilatkozatok mellett a jelöltlista is azt mutatja, hogy a párt jelentősen háttérbe szorítja az idősebb korosztályt, hiszen a 104 egyéni jelölt közül – a rendelkezésre álló adatok alapján – mindössze ketten töltötték be 60. életévüket. A Magyar Nemzet szerint Magyar Péterék részéről ez nem véletlen, hanem egy következetes hozzáállás, amely az idősek iránti ellenérzésben gyökerezik.

A Tisza Párthoz tartozó személyek rendszeresen becsmérlő jelzőkkel illetik az időseket (Forrás: Facebook/Tisza Párt)

„Irtóznak az idősektől”

Magyar Péter korábbi hangfelvételeken gúnyolódott a nyugdíjasokon, amit tanácsadója, Raskó György is megerősített. Emlékezetes az az eset is, amikor Raskó egy bejegyzésben az idősek halálát a Tisza számára kedvező jelenségként értékelte. Ez a hozzáállás a párt holdudvarában is rendszeresen visszaköszön, többek között a nyugdíjasok folyamatos sértegetésében és általános lenézésében.