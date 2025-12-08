Hírlevél
Magyar Péter

Sértések, lenézés, megszorítási tervek – a Tisza így bánik az idősekkel

9 órája
A Magyar Nemzet szerint Magyar Péter és pártja rendszeresen kirekesztő hangot üt meg az idősekkel szemben, miközben jelöltjeik között alig találni szépkorút. A Tisza Párt szakértői ráadásul olyan nyugdíjasellenes megszorításokat is felvetettek, amelyek drasztikusan érintenék a nyugdíjasokat.
Magyar PéterTisza Pártnyugdíjassértegetés

A Tisza Párt környezetéből visszatérően hangzanak el az időseket sértő kijelentések, amelyek egy szélesebb mintázat részét alkotják. A nyilatkozatok mellett a jelöltlista is azt mutatja, hogy a párt jelentősen háttérbe szorítja az idősebb korosztályt, hiszen a 104 egyéni jelölt közül – a rendelkezésre álló adatok alapján – mindössze ketten töltötték be 60. életévüket. A Magyar Nemzet szerint Magyar Péterék részéről ez nem véletlen, hanem egy következetes hozzáállás, amely az idősek iránti ellenérzésben gyökerezik.

Tisza Párt
A Tisza Párthoz tartozó személyek rendszeresen becsmérlő jelzőkkel illetik az időseket (Forrás: Facebook/Tisza Párt)

„Irtóznak az idősektől”

Magyar Péter korábbi hangfelvételeken gúnyolódott a nyugdíjasokon, amit tanácsadója, Raskó György is megerősített. Emlékezetes az az eset is, amikor Raskó egy bejegyzésben az idősek halálát a Tisza számára kedvező jelenségként értékelte. Ez a hozzáállás a párt holdudvarában is rendszeresen visszaköszön, többek között a nyugdíjasok folyamatos sértegetésében és általános lenézésében.

Döbbenetes újabb részletek a Tisza-csomagról: bankoknak adnák a nyugdíjasok pénzét

Megszorítások a nyugdíjasokon

A jelek szerint a Tisza Párt szakértői által felvetett gazdasági elképzelések szintén hátrányosan érintenék az időseket: Petschnig Mária Zita többször beszélt a 13. havi nyugdíj elutasításáról, míg Simonovits András a korhatáremelés, a Nők40 eltörlése és az induló nyugdíjak csökkentése mellett érvelt. A nyilvánosságra került 1300 milliárdos megszorítócsomag emellett özvegyi nyugdíjra kivetett 20 százalékos adót és a nyugdíjrendszer privatizációját is tartalmazhatja – ami a lap szerint azt jelentené, hogy a dolgozók többet fizetnének, miközben kevesebb ellátást kapnának.

