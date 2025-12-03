Külföldről irányított kormánybuktatás? – Magyarországra is lecsapott a „színes forradalom” hálózata

A XXI. Század Intézet legújabb elemzése a napjainkban Európa-szerte megjelenő „színes forradalomra” irányuló törekvéseket mutatja be, valamint azok magyarországi aktualitását vizsgálja.

Magyar Péter (b), a Tisza Párt elnöke kezet fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben Fotó: AFP

Tüntetés, felforgatás, zavargások

Európán belül egyre több látható és láthatatlan erő dolgozik azon, hogy megbontsák az egyes kormányok körüli egyensúlyi helyzetet, többek között Szerbiában is. Szerbiában 2024 novembere, azaz az újvidéki vasútállomás tragédiája óta tartanak a kormányellenes, illetve Aleksandar Vučić köztársasági elnök lemondását célzó tüntetések, amelyek országos szintűvé váltak.

A kormány, illetve Vučić elnök lemondását célzó tüntetések mögött olyan ideológiai megfontolások is húzódhatnak, amelyek nem nézik jó szemmel, hogy a köztársasági elnök külpolitikai orientációja mind Kelet, mind Nyugat felé nyitott.

Szlovákiában éppen a bársonyos forradalom 35. évfordulója alkalmából tüntettek több mint tízezren Robert Fico miniszterelnök ellen 2024 novemberében. A tüntetők élére álló Progresszív Szlovákia, a Szabadság és Szolidaritás, valamint a kereszténydemokraták a tüntetés okaként a Kelet felé közeledést, valamint az EU-tól és a NATO-tól való távolodást jelölték meg.

A Fico vezette kormány bizonyítékokkal állt elő arra vonatkozóan, hogy olyan külföldi provokátorok és szereplők is szerepet játszottak a tüntetésekben, akik korábban Grúziában és Ukrajnában is részt vettek hasonló tevékenységekben, és Soros Györgyhöz kötődő szervezetek tagjaiként működnek.

EU- és Ukrajna-párti bábkormányok

Bulgáriában hasonló tömegtüntetésekkel igyekeztek elérni több magas rangú politikus lemondását, többek között Bojko Boriszov volt miniszterelnökét is, aki ellen korábbi kormányfői ciklusai alatt is rendszeresen szerveztek megmozdulásokat, amelyek később egyes miniszterei lemondásához és a kormány bukásához vezettek.

Mindebben nagy szerepe volt Kiril Petkovnak, aki a harvardi tanulmányait követően érkezett vissza Bulgáriába, 2021-ben pedig egy új nyugatbarát, euroatlanti irányvonalat követő pártot alapított. A „Folytatjuk a változást” nevű párt támogatta a nyugati reformokat, az orosz erőforrásokról való leválást, és kiállt Ukrajna mellett.

Lengyelországban szintén volt példa arra, hogy az Európai Unió támogatott olyan programokat, amelyek a civil szervezeteken, hálózatokon keresztül igyekeztek megerősíteni látszólag a kisebbségi és emberi jogokat, jogállamisági és demokratikus alapelveket.

A Donald Tusk által vezetett Polgári Platform aktívan részt vett a 2023-as kormányellenes megmozdulásokban, mindez nem meglepő, tekintve, hogy Tusk jó viszonyt ápol az európai uniós vezetőkkel, 2014-től 2019-ig az Európai Tanács elnöki pozícióját töltötte be, ahol kiállt a bevándorlók támogatása mellett, később pedig Ukrajna uniós csatlakozása mellett is.