Erdély román föld, Trianon beteljesült álom – sorra buknak ki a Tisza Párt magyarellenes mondatai

Bár a Tisza Párt próbálja önmagát a határon túli magyarok feltétlen támogatójának bemutatni, az elmúlt évből számtalan nyilatkozatot találhatunk, amely bizonyítja enek ellenkezőjét.
Emlékezetes, Tarr Zoltán a Tisza EP-delegációjának vezetője a Kárpátalján élő nemzeti kisebbségek ukrán nyelvtudásának fontosságáról beszélt egy európai parlamenti ülésen, ahol azt fejtegette, hogy
a nem ukrán anyanyelvű emberek csak így válhatnak a társadalom teljes jogú tagjaivá.
A másik tiszás EP-képviselő, Kollár Kinga mindezt azzal fejelte meg, hogy szerinte az erdélyi magyaroknak jobban kellene beszélniük románul, az anyanyelvük megőrzése inkább hátrányt jelent számukra. „Az utolsó erdélyi látogatásomkor pont erről mesélt a házigazda: a sok egyéb fajta hátrányos diszkrimináció mellett az is gátolja a fiatalokat jó állások vagy sikeres vállalkozások építésében, hogy nem beszélnek elég jól románul. A magyar nyelv anyanyelvként való megőrzése nem okozhat hátrányt az életben!” – fogalmazott.
Erdély román föld Magyar Péter szerint
Magyar Péter, a Tisza Párt első embereként román földnek nevezte Erdélyt, valamint azt a kérdést is feltette, hogy miért kéne választani Munkácsy Mihály és Nicolae Georgescu, vagy Bartók Béla és George Enescu művei között. A Tisza Párt elnöke emellett kémpártnak nevezte az RMDSZ-t. Egy májusi sajtótájékoztatón ugyanis azt mondta: ők továbbra is a Fidesz kottájából játszanak, és csak azért vannak még az Európai Néppárt EP-frakciójában, hogy „valaki kémkedjen”.
Münchenben a Nemzetközi Tisza Szigetek találkozóján Magyar Péter erdélyi szövetségese, Gáspárik Attila szerint pedig
Trianonban megvalósult Magyarország régi álma, hogy egységes magyar állam legyen, kisebbségek nélkül.
Felszólalásában Márai Sándort, Wass Albertet és a Kossuth-díjas erdélyi szerzőket gyalázta, megkérdőjelezte a nemzetállamok létjogosultságát és degradálóan beszélt az anyaországban élő erdélyiekről. Feltette a nagy kérdést:
Ha nem fizetsz adót, akkor miért szavazol? Mi közöd hozzá?
Mint fogalmazott a tiszás, ezt ő sosem tudta felvállalni. Szerinte, akik nemzetállamokban gondolkodnak, azok nem veszik figyelembe, hogy egy „nemzetállamba a kisebbség nem fér bele”, és „ha Románia egyszer valóban nemzetállapot építene”, az erdélyi magyarok vagy mehetnének Németországba mosogatni, vagy lehetnének egy életen át Magyarországon.
Nagy Ervin, a Tisza kedvenc színésze magyar ellen kampányolt
Nagy Ervin, a Tisza dunaújvárosi egyéni országgyűlési képviselőjelöltje Komáromban a szlovák SaS nevű pártnak kampányolt 2025. november 14-én, péntek este. A beszélgetés deklarált célja a Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt két támogatott jelöltjének, Simon Zsoltnak és Hamran Istvánnak a népszerűsítése volt a magyar jelölttel szemben.
Kátai István, az Erdélyi Kossuth Tisza Sziget alapítója arról beszélt egy fórumon, hogy az RMDSZ-nek a román nyelvet kellene erőltetnie, és tiszteletben kell tartani a román emberek érzékenységét.
Az RMDSZ-nek is ezzel kéne foglalkozni, hogy a román nyelvet, most már vannak ilyen alternatív oktatások, ilyen próbálkozások, de egy székely gyerek vagy egy magyar gyerek, ahol túlnyomó részt, kilencven százalékban magyarlakta terület, nagyon nehezen tud megtanulni románul, mert anyanyelvi szinten tanítják, tehát nem idegen nyelvként
– fogalmazott a Tisza embere. Úgy folytatta: „Egy országban, amelyiket úgy hívnak, hogy Románia, és itt meg kell védjem Magyar Pétert, mikor ő azt mondta, hogy Románia Nagyvárad. Igen! Én is azt mondom!” Azt is kritizálta, hogy uniós zászló nincs a magyar parlamentben, de a székely zászló kint van.