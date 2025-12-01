Vége a GYED-nek? – Az ön családja is havi több százezer forintot bukhat, ha bejön a Tisza terve

Az családoktól venne el havi szinten több százezer forint értékű, őket megillető ellátást a Magyar Péter pártjának tulajdonított, „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című megszorítócsomag – derült ki a dokumentum részleteiből, amelyről a Mandiner számolt most be.
A közelmúltban az Index által nyilvánosságra hozott, több mint 600 oldalas szakértői programban ugyanis többek közt a gyermekgondozási díj – hétköznapi nevén a GYED – megszüntetése is ott van a tervek között.
Ilyen mértékű, családokat érintő megszorító lépésre a rendszerváltoztatás óta egyedül az első MSZP-SZDSZ kormány által bevezetett Bokros-csomag volt képes 1995-ben.
A Bokros-csomagnak nevezett brutális, a magyar emberek életét megnehezítő megszorítás a baloldali kormányok legemlékezetesebb intézkedése volt. Többek közt szerepelt benne a szülési szabadságon lévő édesanyák (vagy édesapák) fizetése helyett az állam által biztosított gyermekgondozási díj megszüntetése is, amely óriási terhet tett a családokra. Ezt tűzné ki feladatként az az állítólag a Tisza Párt holdudvarához tartozó – de legalábbis őket támogató – baloldali „szakértők” által összeállított dokumentum is.
Mi az a GYED, amit a Tisza elvenne?
De mi is az a gyermekgondozási díj, amelynek a megszüntetésére készülnek? Az 1985-ben bevezetett GYED a szülést követően gyermeküket otthon nevelő édesanyáknak biztosította a döntésük következtében kieső fizetésük egy részét. Az édesanyák eleinte a gyermek egy éves koráig, a szülést megelőző munkaviszonyuk időtartama alapján bérük 65-75 százalékát kapták meg az államtól ily módon. A GYED-et 1987-től a gyermekek két éves koráig vehették igénybe az édesanyák.
A GYED-et a Horn Gyula vezette balliberális kormányzat 1995-ben a Bokros-csomaggal megszüntette. 2000-ben az első Orbán-kormány vezette be megint a gyermeküket otthon nevelő édesanyáknak járó családtámogatási intézkedést, majd 2014-től, ismét a Fidesz-KDNP-kormány további kedvezményekkel bővítette.
Jelenleg a GYED a csecsemőgondozási díj (CSED) időtartamának (168 nap) lejártát követően a gyermek 2., ikergyermekek estén a gyermekek 3. születésnapjáig, havi szinten folyósítható, biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátás, amelynek összege a szülő keresetének 70 százaléka, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.
Idén, azaz 2025. január 1-jétől a GYED maximális havi összege bruttó 407 120 Ft
(a minimálbér kétszeresének 70 százaléka).
GYED-re az a szülő jogosult, aki
- a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt, és
- a gyermeket a saját háztartásában neveli.
- Vagy aki csecsemőgondozási díjban (CSED) részesült, de a biztosítási jogviszonya a CSED időtartama alatt megszűnt, és a gyermek születését megelőző két éven belül rendelkezik 365 nap biztosításban töltött idővel.
Az Orbán kormány 2014-ben elfogadta támogatás GYED Extra néven ismertté vált bővítéseit, amely szerint, amennyiben
- a GYED vagy a GYES folyósítása közben újabb gyermek születik, akkor a korábbi gyermek után járó ellátás folyósítása nem szűnik meg, hanem a jogosultság teljes ideje alatt mindkét gyermek után továbbfolyósítják a mindkét gyermek után járó összeget.
- Aki a gyermek kétéves koráig jogosult GYED-re, ikerszülés esetén a gyermek hároméves koráig lesz jogosult erre az ellátásra.
- A kisgyermeket nevelő szülő a gyermek 1 éves kora után a GYED folyósítása mellett korlátlan időtartamban visszamehet dolgozni.
- Annak, aki magyar nyelvű felsőoktatási intézmény nappali tagozatán a szülést megelőző két éven belül 2 aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és a hallgatói jogviszony fennállása alatt, illetve annak szüneteltetését vagy megszűnését követően 1 éven belül szül, szintén jár a GYED. (Diplomás GYED)
Magyarországon a bruttó átlagkereset idén szeptemberben 687 100 forint volt. Ez alapján jelenleg egy idén július 1-jén született gyermek korábban legalább másfél évet munkaviszonyban töltő, ekkora keresettel rendelkező édesanyja a gyermek születését követő első fél évben bruttó 687 100, azaz nettó 584 035 forint CSED-re ezután pedig bruttó 407 120, azaz nettó 305 340 forint összegű GYED-re jogosult a gyermek 2 éves koráig.
A Tisza Párt tagad
Amennyiben a GYED-et igénylő szülő családi adókedvezményt is érvényesít, ez az összeg természetesen a gyerekek számának függvényében még jóval magasabb is lehet. (A GYED bruttó összegéből 10 százalék nyugdíjjárulékot vonnak, azaz a GYED-en töltött idő is szolgálati időnek minősül, ami lényeges lesz a nyugdíjba menetel szempontjából.)
2025 júliusától a GYED és a CSED után sem kell személyi-jövedelemadót fizetni,
azaz a gyermekgondozási díj szinte megegyezik a kedvezményezett bruttó fizetésével. A GYED-ben részesülő szülőknek nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetniük.
Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a megszorítócsomag nyilvánosságra kerülését követően azonnal letagadta, hogy a közük lenne a dologhoz. Jelenleg azonban úgy néz ki, hogy amint korábban több ügyben is, előbb-utóbb kiderül, hogy nem egészen az az igazság amit korábban mondtak. Először
Felcsuti Péter közgazdász ismerte el, hogy valódi a Tisza Párt augusztusban nyilvánosságra került
adóreformja megszorítási terve.
Felcsuti részletezte a Tisza-adó háromkulcsos rendszerét, amely állítása szerint előremutató volt.