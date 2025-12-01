Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Durva

Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

magyar Péter

Vége a GYED-nek? – Az ön családja is havi több százezer forintot bukhat, ha bejön a Tisza terve

1 órája
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy kiszivárgott konvergenciaprogram szerint a Tisza Párt megszüntetné a GYED-et, ezzel havi több százezer forintnyi támogatást venne el a családoktól – derült ki a Mandiner által ismertetett dokumentumból, amely az 1995-ös Bokros-csomag óta a legsúlyosabb családellenes megszorítást vetíti előre. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a megszorítócsomag nyilvánosságra kerülését követően azonnal letagadta, hogy a közük lenne a dologhoz. Úgy néz ki azonban, hogy nem egészen az az igazság, amit korábban mondtak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar Péterédesanyagyed

Az családoktól venne el havi szinten több százezer forint értékű, őket megillető ellátást a Magyar Péter pártjának tulajdonított, „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című  megszorítócsomag – derült ki a dokumentum részleteiből, amelyről a Mandiner számolt most be

Legutóbb Horn Gyuláék szüntették meg a GYED-et, most a Tisza Párt csinálná ugyanezt
Fotó: MTI/Balogh P. László 

A közelmúltban az Index által nyilvánosságra hozott, több mint 600 oldalas szakértői programban ugyanis többek közt a gyermekgondozási díj – hétköznapi nevén a GYED – megszüntetése is ott van a tervek között. 

Ilyen mértékű, családokat érintő megszorító lépésre a rendszerváltoztatás óta egyedül az első MSZP-SZDSZ kormány által bevezetett Bokros-csomag volt képes 1995-ben. 

A Bokros-csomagnak nevezett brutális, a magyar emberek életét megnehezítő megszorítás a baloldali kormányok legemlékezetesebb intézkedése volt. Többek közt szerepelt benne a szülési szabadságon lévő édesanyák (vagy édesapák) fizetése helyett az állam által biztosított gyermekgondozási díj megszüntetése is, amely óriási terhet tett a családokra. Ezt tűzné ki feladatként az az állítólag a Tisza Párt holdudvarához tartozó – de legalábbis őket támogató – baloldali „szakértők” által összeállított dokumentum is.

 

Mi az a GYED, amit a Tisza elvenne?

De mi is az a gyermekgondozási díj, amelynek a megszüntetésére készülnek? Az 1985-ben bevezetett GYED a szülést követően gyermeküket otthon nevelő édesanyáknak biztosította a döntésük következtében kieső fizetésük egy részét. Az édesanyák eleinte a gyermek egy éves koráig, a szülést megelőző munkaviszonyuk időtartama alapján bérük 65-75 százalékát kapták meg az államtól ily módon. A GYED-et 1987-től a gyermekek két éves koráig vehették igénybe az édesanyák.   

A GYED-et a Horn Gyula vezette balliberális kormányzat 1995-ben a Bokros-csomaggal megszüntette. 2000-ben az első Orbán-kormány vezette be megint a gyermeküket otthon nevelő édesanyáknak járó családtámogatási intézkedést, majd 2014-től, ismét a Fidesz-KDNP-kormány további kedvezményekkel bővítette. 

Jelenleg a GYED a csecsemőgondozási díj (CSED) időtartamának (168 nap) lejártát követően a gyermek 2., ikergyermekek estén a gyermekek 3. születésnapjáig, havi szinten folyósítható, biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátás, amelynek összege a szülő keresetének 70 százaléka, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. 

Idén, azaz 2025. január 1-jétől a GYED maximális havi összege bruttó 407 120 Ft

(a minimálbér kétszeresének 70 százaléka). 

GYED-re az a szülő jogosult, aki

  • a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt, és
  • a gyermeket a saját háztartásában neveli.
  • Vagy aki csecsemőgondozási díjban (CSED) részesült, de a biztosítási jogviszonya a CSED időtartama alatt megszűnt, és a gyermek születését megelőző két éven belül rendelkezik 365 nap biztosításban töltött idővel. 

Az Orbán kormány 2014-ben elfogadta támogatás GYED Extra néven ismertté vált bővítéseit, amely szerint, amennyiben 

  • a GYED vagy a GYES folyósítása közben újabb gyermek születik, akkor a korábbi gyermek után járó ellátás folyósítása nem szűnik meg, hanem a jogosultság teljes ideje alatt mindkét gyermek után továbbfolyósítják a mindkét gyermek után járó összeget.
  • Aki a gyermek kétéves koráig jogosult GYED-re, ikerszülés esetén a gyermek hároméves koráig lesz jogosult erre az ellátásra.
  • A kisgyermeket nevelő szülő a gyermek 1 éves kora után a GYED folyósítása mellett korlátlan időtartamban visszamehet dolgozni.
  • Annak, aki magyar nyelvű felsőoktatási intézmény nappali tagozatán a szülést megelőző két éven belül 2 aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és a hallgatói jogviszony fennállása alatt, illetve annak szüneteltetését vagy megszűnését követően 1 éven belül szül, szintén jár a GYED. (Diplomás GYED)

Magyarországon a bruttó átlagkereset idén szeptemberben 687 100 forint volt. Ez alapján jelenleg egy idén július 1-jén született gyermek korábban legalább másfél évet munkaviszonyban töltő, ekkora keresettel rendelkező édesanyja a gyermek születését követő első fél évben bruttó 687 100, azaz nettó 584 035 forint CSED-re ezután pedig bruttó 407 120, azaz nettó 305 340 forint összegű GYED-re jogosult a gyermek 2 éves koráig. 

 

A Tisza Párt tagad

Amennyiben a GYED-et igénylő szülő családi adókedvezményt is érvényesít, ez az összeg természetesen a gyerekek számának függvényében még jóval magasabb is lehet. (A GYED bruttó összegéből 10 százalék nyugdíjjárulékot vonnak, azaz a GYED-en töltött idő is szolgálati időnek minősül, ami lényeges lesz a nyugdíjba menetel szempontjából.)

2025 júliusától a GYED és a CSED után sem kell személyi-jövedelemadót fizetni,

azaz a gyermekgondozási díj szinte megegyezik a kedvezményezett bruttó fizetésével. A GYED-ben részesülő szülőknek nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetniük. 

Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a megszorítócsomag nyilvánosságra kerülését követően azonnal letagadta, hogy a közük lenne a dologhoz. Jelenleg azonban úgy néz ki, hogy amint korábban több ügyben is, előbb-utóbb kiderül, hogy nem egészen az az igazság amit korábban mondtak. Először 

Felcsuti Péter közgazdász ismerte el, hogy valódi a Tisza Párt augusztusban nyilvánosságra került adóreformja megszorítási terve. 

Felcsuti részletezte a Tisza-adó háromkulcsos rendszerét, amely állítása szerint előremutató volt. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!