A Tisza Párt megszorítócsomagja drasztikusan megdrágítaná az autótulajdonosok életét

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a héten nyilvánosságra került a Tisza Párt megszorítócsomagja, amely súlyos adóemeléseket tartalmaz. A több száz oldalas dokumentum valójában egy, a mindennapokat is alapvetően érintő tervezet, amely nem csak a vállalkozásokat, de az autósokat, a gyermekes családokat és a lakástulajdonosokat is sújtaná. A Tisza Párt megszorítócsomagja a hétköznapokban is súlyos gondokat okozna, pontosan látszik ez például abból, hogy az autótulajdonosoknak milyen plusz terhekkel kellene számolniuk. Cikkünkben ezeket és a lehetséges következményeket mutatjuk be.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)

Nagyot ütne az autósokon a baloldali megszorítócsomag

A Tisza Párt adóemelési terve drasztikusan megdrágítaná az autósok életét, hiszen 32 százalékos áfát és még vagyonadót is kivetne az autósokra. Lássuk a részleteket!

A baloldali megszorítócsomag szerint személygépkocsi vásárláskor 32 százalékos áfát kellene fizetni. Ez nemcsak a luxusjárműveket, hanem már az 1600 köbcenti feletti, vagyis az átlagos alsó-közép kategóriájú családi autókat is érintené. A magasabb áfa mellett minden autóval kapcsolatos szolgáltatás, szerviz és javítás is jelentősen megdrágulna. A mindennapokban ez azt jelentené, hogy egy olajcsere vagy egy műszaki vizsga akár százezer forinttal is többe kerülhetne.

A tervezet szerint az autófenntartás költségeit tovább növelné az az új vagyonadó, amely 1600 köbcenti feletti járművekre 6,5 százalékos terhet róna. Ez a dízelautók és a családi kocsik döntő többségét érintené, vagyis egyszerűen a hétköznapi közlekedés megadóztatását tartalmazza a nyilvánosságra került megszorítócsomag. A Tisza Párt adóemelései tehát senkit sem kímélnének: adóemelés a dolgozóknak, a gyermekes családoknak, a vállalkozásoknak, a nyugdíjasoknak, az ingatlantulajdonosoknak – és az autósoknak is.

Az autópiac sem úszná meg ép bőrrel

A terv megvalósítása esetén jelentős veszteségeket könyvelhetnének el az autókereskedők is, lassabban cserélődne a hazai autópark, növekedne az autók átlagéletkora. A Világgazdaság cikke részletesen szemlélteti a tiszás terv autószektorra gyakorolt lehetséges további hatásait, a részletekről itt olvashat bővebben.