Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

autósok

A Tisza Párt megszorítócsomagja drasztikusan megdrágítaná az autótulajdonosok életét

2025. december 04. 15:33
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jelentősen drágulna minden, autóval kapcsolatos szolgáltatás, szerviz és javítás, egy olajcsere vagy egy műszaki vizsga akár százezer forinttal is többe kerülhetne. Egyebek mellett ezekkel a következményekkel járna, ha valósággá válna a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja. A tervezet extra magas, 32 százalékos áfát és vagyonadót irányoz elő már az átlagos alsó-közép kategóriájú családi autókra is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autósokTisza PártTisza-adóMagyar Péter

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a héten nyilvánosságra került a Tisza Párt megszorítócsomagja, amely súlyos adóemeléseket tartalmaz. A több száz oldalas dokumentum valójában egy, a mindennapokat is alapvetően érintő tervezet, amely nem csak a vállalkozásokat, de az autósokat, a gyermekes családokat és a lakástulajdonosokat is sújtaná. A Tisza Párt megszorítócsomagja a hétköznapokban is súlyos gondokat okozna, pontosan látszik ez például abból, hogy az autótulajdonosoknak milyen plusz terhekkel kellene számolniuk. Cikkünkben ezeket és a lehetséges következményeket mutatjuk be.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)

Nagyot ütne az autósokon a baloldali megszorítócsomag

A Tisza Párt adóemelési terve drasztikusan megdrágítaná az autósok életét, hiszen 32 százalékos áfát és még vagyonadót is kivetne az autósokra. Lássuk a részleteket!

A baloldali megszorítócsomag szerint személygépkocsi vásárláskor 32 százalékos áfát kellene fizetni. Ez nemcsak a luxusjárműveket, hanem már az 1600 köbcenti feletti, vagyis az átlagos alsó-közép kategóriájú családi autókat is érintené. A magasabb áfa mellett minden autóval kapcsolatos szolgáltatás, szerviz és javítás is jelentősen megdrágulna. A mindennapokban ez azt jelentené, hogy egy olajcsere vagy egy műszaki vizsga akár százezer forinttal is többe kerülhetne.

A tervezet szerint az autófenntartás költségeit tovább növelné az az új vagyonadó, amely 1600 köbcenti feletti járművekre 6,5 százalékos terhet róna. Ez a dízelautók és a családi kocsik döntő többségét érintené, vagyis egyszerűen a hétköznapi közlekedés megadóztatását tartalmazza a nyilvánosságra került megszorítócsomag. A Tisza Párt adóemelései tehát senkit sem kímélnének: adóemelés a dolgozóknak, a gyermekes családoknak, a vállalkozásoknak, a nyugdíjasoknak, az ingatlantulajdonosoknak – és az autósoknak is.

Az autópiac sem úszná meg ép bőrrel

A terv megvalósítása esetén jelentős veszteségeket könyvelhetnének el az autókereskedők is, lassabban cserélődne a hazai autópark, növekedne az autók átlagéletkora. A Világgazdaság cikke részletesen szemlélteti a tiszás terv autószektorra gyakorolt lehetséges további hatásait, a részletekről itt olvashat bővebben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!