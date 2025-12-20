Lehull a lepel a Tisza megszorítócsomagjáról, mostantól bárki elolvashatja a neten

Szűcs Gábor a rendezvényen emlékeztetett: korábban elhangzott, hogy a programot azért nem akarja a tavaszi önkormányzati választásokon induló baloldali párt nyilvánosságra hozni, mert az megbuktatná őket. Ez kiderül a Tisza-program kiszivárgott dokumentumából – számolt be a Delmagyar.hu.

Lajkó Fanni és Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagjai a mozgalom szegedi rendezvényén, 2025. december 20-án (forrás: Délmagyar.hu)

Felvetődik a kérdés, mit tartalmazhat egy olyan program, ami ha kitudódik, akkor megbuknának. A 662 oldalas dokumentum végül kiszivárgott, mostantól pedig bárki elolvashatja, hiszen elérhető az interneten”

– tette hozzá Szűcs Gábor.

Az alapító tag elmondta, hogy a tiszás dokumentumban olyanok szerepelnek, mint például a jelenlegi egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadónak a 15, 22 és 33 százalékra növelése. – Egy átlagbérből élő magyar ember éves szinten 234 ezer forinttal keresne kevesebbet, ha ez a Tisza-adó megvalósulna – hangsúlyozta.