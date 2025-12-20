Lehull a lepel a Tisza megszorítócsomagjáról, mostantól bárki elolvashatja a neten

Hírlevél
Elérhetővé tette az interneten a Tisza Párt sokáig titkolt, majd tagadott megszorítási programját a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM). A részletekről Szűcs Gábor és Lajkó Fanni, a NEM alapító tagjai tartottak sajtótájékoztatót szombaton a szegedi Dugonics téren.
Szűcs Gábor a rendezvényen emlékeztetett: korábban elhangzott, hogy a programot azért nem akarja a tavaszi önkormányzati választásokon induló baloldali párt nyilvánosságra hozni, mert az megbuktatná őket. Ez kiderül a Tisza-program kiszivárgott dokumentumából – számolt be a Delmagyar.hu

Lajkó Fanni és Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagjai a mozgalom szegedi rendezvényén, 2025. december 20-án (kép forrása: Délmagyar.hu)
Lajkó Fanni és Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagjai a mozgalom szegedi rendezvényén, 2025. december 20-án (forrás: Délmagyar.hu)

Felvetődik a kérdés, mit tartalmazhat egy olyan program, ami ha kitudódik, akkor megbuknának. A 662 oldalas dokumentum végül kiszivárgott, mostantól pedig bárki elolvashatja, hiszen elérhető az interneten” 

– tette hozzá Szűcs Gábor.

Az alapító tag elmondta, hogy a tiszás dokumentumban olyanok szerepelnek, mint például a jelenlegi egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadónak a 15, 22 és 33 százalékra növelése. – Egy átlagbérből élő magyar ember éves szinten 234 ezer forinttal keresne kevesebbet, ha ez a Tisza-adó megvalósulna – hangsúlyozta.

Hozzányúlnának a családi adókedvezmények rendszeréhez is, amelyet 30–50 százalékkal csökkentenének. Ez százezreket jelent havonta. Mindemellett eltörölnék a gyermekgondozási díjat is.

„Nem elég, hogy a személyi jövedelemadó rendszerét progresszívvá tennék, a társasági adóval is ugyanezt tervezik” – emelte ki Lajkó Fanni. „A jelenlegi 9 százalékot a vállalkozás mérete, bevétele és munkavállalói száma alapján 13, 18 vagy 21,5 százalékra növelnék, a multik pedig 25 százalékot kellene fizetniük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezek a vállalatok a termékeiket, illetve a szolgáltatásaikat drágítani fogják, ami inflációhoz vezet, illetve elbocsátásokat is eredményezhet” – tette hozzá.

Lajkó Fanni elmondta, hogy 

az özvegyi nyugdíjakat szeretnék 20 százalékkal megadóztatni, az egészségügyet pedig fizetőssé tenné a Tisza Párt.

„Azért hoztuk létre a tiszacsomag.hu oldalt, hogy mindenki tudja azt, hogy mit tervez a Tisza” – tették hozzá.

 

