A balliberális MÚOSZ szerint helyes a Tisza Párt megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) szerint helyes a Tisza Párt megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Azt is mondja a MÚOSZ, hogy a sajtószabadság nem vonatkozik „újságíróknak álcázott propagandistákra”. Na most.

Nem a Borsot kell betiltani, hanem a Tisza Párt megszorítócsomagját! A MÚOSZ tele van „újságíróknak álcázott propagandistákkal”. Elég megnézni az elnökséget: Népszava, Magyar Hang, Transparency International. Csodálatos. A MÚOSZ egy ócska, baloldali, politikai szervezet, amely nagy szorgalommal védi a Tisza Párt balos megszorítócsomagját. A baloldal mindig elveszi a pénzedet. Most is. Ne feledd! Tarr Zoltán bevallotta: „a választás után mindent lehet.” Tudjuk mi a „minden”, brutális megszorítás: Tisza-adó, nyugdíjadó, vagyonadó, a társasági adó duplázása, a családi kedvezmények, a fiatalok adómentességének és a 13., 14. havi nyugdíjnak az elvétele. Az igazságot nem lehet betiltani! A tiszás megszorítócsomagról mindenkinek tudnia kell!

– részletezte Menczer Tamás a bejegyzésében.