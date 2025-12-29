A balliberális MÚOSZ szerint helyes a Tisza Párt megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) szerint helyes a Tisza Párt megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása. Azt is mondja a balliberális MÚOSZ, hogy a sajtószabadság nem vonatkozik „újságíróknak álcázott propagandistákra” – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében.
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) szerint helyes a Tisza Párt megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:
Azt is mondja a MÚOSZ, hogy a sajtószabadság nem vonatkozik „újságíróknak álcázott propagandistákra”. Na most.
- Nem a Borsot kell betiltani, hanem a Tisza Párt megszorítócsomagját!
- A MÚOSZ tele van „újságíróknak álcázott propagandistákkal”. Elég megnézni az elnökséget: Népszava, Magyar Hang, Transparency International. Csodálatos.
- A MÚOSZ egy ócska, baloldali, politikai szervezet, amely nagy szorgalommal védi a Tisza Párt balos megszorítócsomagját.
- A baloldal mindig elveszi a pénzedet. Most is.
- Ne feledd! Tarr Zoltán bevallotta: „a választás után mindent lehet.”
- Tudjuk mi a „minden”, brutális megszorítás: Tisza-adó, nyugdíjadó, vagyonadó, a társasági adó duplázása, a családi kedvezmények, a fiatalok adómentességének és a 13., 14. havi nyugdíjnak az elvétele.
- Az igazságot nem lehet betiltani! A tiszás megszorítócsomagról mindenkinek tudnia kell!
– részletezte Menczer Tamás a bejegyzésében.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!