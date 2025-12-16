Nagy Ervin és a Tisza visszasírja a 2009-es megszorításokat

A Magyar Nemzet szerint egy zártkörű beszélgetésről készült felvételen Nagy Ervin, Magyar Péter politikusa a Bajnai-kormány idején tapasztalt „köznyugalmat” sírja vissza, miközben a magyarok többsége számára a 2009-es évi baloldali megszorítások, az elszegényedés és a társadalmi bizonytalanság időszakát jelentette. A hangfelvétel különösen annak fényében keltett felháborodást, hogy a Tisza Párt frissen kiszivárgott adócsomagja kísértetiesen hasonlít a baloldal akkori politikájára.

Nagy Ervin, a Tisza Párt jelöltje visszasírja a 2009-es évet. (Forrás: Facebook)

A „köznyugalom”, amely családokat tett tönkre

Nagy Ervin így nyilatkozott a 2009-es állapotokról:

Akkor nem, nem magyar magyarnak a farkasa volt, hanem mindenki tudta, hogy mi jön, ezt meg már úgyis… hát addig úgy éljünk, érezzük jól magunkat az országunkban egy évet. És akkor, emlékszem, hogy volt egy ilyen általános, ilyen köznyugalom. Ez visszajöhetne, akkor nagyon boldog ember lennék, igen.”

És, hogy mi volt valójában? A 2009-es baloldali kormányzás idején sorra vezették be a megszorításokat: eltörölték a 13. havi nyugdíjat és közszféra-juttatást, emelték a nyugdíjkorhatárt, befagyasztották a béreket, csökkentették a táppénzt, visszavágták a családtámogatásokat és megszüntették a lakástámogatási rendszert. „Ez volt az az időszak, amikor semmit sem tettek a devizahitelesek megmentéséért” – idézik fel sokan, miközben a svájci frank árfolyama rekordokat döntött.