Orbán Balázs: A magyarok átlátnak a Tisza megszorítópolitikáján

Az Index megbízásából készített a McLaughlin & Associates nevű amerikai cég egy igencsak beszédes közvélemény-kutatást: ennek alapján a magyar választók 62 százaléka hitelesnek tartja a Tisza Párt megszorítócsomagjáról szóló információkat, vagyis Magyar Péter kommunikációs mentőakciói nem győzték meg a közvéleményt.

A számok nem hazudnak: a Tisza Párt megszorítópolitikáját elsöprő többség ellenzi (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

A magyar emberek pontosan tudják, mit jelent a baloldali gazdaságpolitika: adóemelést, csökkentést és terheket”

– hangsúlyozta Orbán Balázs, aki szerint a felmérés nemcsak az intézkedések népszerűtlenségét, hanem a kormányoldal stabil politikai előnyét is igazolja.