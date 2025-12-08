Orbán Balázs: A magyarok átlátnak a Tisza megszorítópolitikáján

Az Index megbízásából készített a McLaughlin & Associates nevű amerikai cég egy igencsak beszédes közvélemény-kutatást: ennek alapján a magyar választók 62 százaléka hitelesnek tartja a Tisza Párt megszorítócsomagjáról szóló információkat, vagyis Magyar Péter kommunikációs mentőakciói nem győzték meg a közvéleményt.
A magyar emberek pontosan tudják, mit jelent a baloldali gazdaságpolitika: adóemelést, csökkentést és terheket”
– hangsúlyozta Orbán Balázs, aki szerint a felmérés nemcsak az intézkedések népszerűtlenségét, hanem a kormányoldal stabil politikai előnyét is igazolja.
A számok könyörtelenek
A felmérés szerint, ha most vasárnap tartanák a választást, a biztos pártválasztók 44 százaléka a kormánypártokra szavazna, míg a Tisza Párt csupán 38 százalékon áll. Orbán Viktor miniszterelnöki népszerűsége még erősebb: a válaszadók 51 százaléka őt látja 2026 esélyes kormányfőjének, Magyar Pétert pedig mindössze 42 százalék. A megszorítási csomag konkrét javaslatai pedig gyakorlatilag totális társadalmi ellenállást váltottak ki – derül ki feketén-fehéren Orbán Balázs bejegyzéséből:
A gyermekorvosi vizsgálatok fizetőssé tételét 82 százalék, a 20 százalékos nyugdíjadót 81 százalék, a GYED megszüntetését 79 százalék, az áfaemelést pedig 83 százalék utasítja el.