Őrült elmélet látott napvilágot a 3I/ATLAS-ról

Tisza Párt

Újabb pofon Magyar Péternek – már a baloldali Publicus sem hisz benne

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza Párt vezet a pártpreferenciákban, a választók többségeviszont továbbra is Orbán Viktor maradásával számol.
A Publicus Intézet friss kutatása szerint továbbra is a Tisza Párt vezet a pártpreferenciákban, ám az előnye csökken, miközben egyre kevesebben hisznek valódi kormányváltásban. Az Index beszámolója szerint a felmérés azt mutatja: a választók többsége továbbra is Orbán Viktor hatalmon maradásával számol.

Tisza Párt
A többség továbbra is Orbán Viktor maradására számít, a Tisza Párt előnye csökken (Forrás: MTI)

Szorosabb verseny, erősödő Fidesz

A teljes népesség körében a kimondottan ellenzéki Publicusnál a Tisza Párt 33, a Fidesz 28 százalékon áll, a biztos szavazó pártválasztók között pedig 48–40 az arány. A kutatás arra is rámutat: a novemberi méréshez képest mindhárom választói csoportban erősödött a Fidesz.

Kormányváltást akarnak, de nem számítanak rá

A baloldali felmérés szerint a két nagy párton kívül a Mi Hazánk és a Demokratikus Koalíció jutna még be a parlamentbe, egyaránt 5-5 százalékkal a biztos szavazók körében. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll.

Bár a Publicus által megkérdezettek 47 százaléka kormányváltást szeretne, 34 százalék újabb esélyt adna a Fidesznek. Érdekes viszont a megkédezettek válasza a valós várakozás tekintetében.

A várakozások ugyanis mást mutatnak, mivel itt a teljes népesség 42 százaléka már Fidesz-győzelemre, és csak 35 százalék Tisza-sikerre számít.

Ez azt is jelenti, hogy bár a Pulicusnál a tiszások vannak többségben, Magyar Péter győzelmében igazán ők sem hisznek. 
 

