Újabb pofon Magyar Péternek – már a baloldali Publicus sem hisz benne

A Publicus Intézet friss kutatása szerint továbbra is a Tisza Párt vezet a pártpreferenciákban, ám az előnye csökken, miközben egyre kevesebben hisznek valódi kormányváltásban. Az Index beszámolója szerint a felmérés azt mutatja: a választók többsége továbbra is Orbán Viktor hatalmon maradásával számol.

A többség továbbra is Orbán Viktor maradására számít, a Tisza Párt előnye csökken (Forrás: MTI)

Szorosabb verseny, erősödő Fidesz

A teljes népesség körében a kimondottan ellenzéki Publicusnál a Tisza Párt 33, a Fidesz 28 százalékon áll, a biztos szavazó pártválasztók között pedig 48–40 az arány. A kutatás arra is rámutat: a novemberi méréshez képest mindhárom választói csoportban erősödött a Fidesz.