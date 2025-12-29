Újabb pofon Magyar Péternek – már a baloldali Publicus sem hisz benne

A Publicus Intézet friss kutatása szerint továbbra is a Tisza Párt vezet a pártpreferenciákban, ám az előnye csökken, miközben egyre kevesebben hisznek valódi kormányváltásban. Az Index beszámolója szerint a felmérés azt mutatja: a választók többsége továbbra is Orbán Viktor hatalmon maradásával számol.
Szorosabb verseny, erősödő Fidesz
A teljes népesség körében a kimondottan ellenzéki Publicusnál a Tisza Párt 33, a Fidesz 28 százalékon áll, a biztos szavazó pártválasztók között pedig 48–40 az arány. A kutatás arra is rámutat: a novemberi méréshez képest mindhárom választói csoportban erősödött a Fidesz.
Kormányváltást akarnak, de nem számítanak rá
A baloldali felmérés szerint a két nagy párton kívül a Mi Hazánk és a Demokratikus Koalíció jutna még be a parlamentbe, egyaránt 5-5 százalékkal a biztos szavazók körében. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll.
Bár a Publicus által megkérdezettek 47 százaléka kormányváltást szeretne, 34 százalék újabb esélyt adna a Fidesznek. Érdekes viszont a megkédezettek válasza a valós várakozás tekintetében.
A várakozások ugyanis mást mutatnak, mivel itt a teljes népesség 42 százaléka már Fidesz-győzelemre, és csak 35 százalék Tisza-sikerre számít.
Ez azt is jelenti, hogy bár a Pulicusnál a tiszások vannak többségben, Magyar Péter győzelmében igazán ők sem hisznek.