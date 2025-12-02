Ukrán üzleti körök fonják be a Tisza Párt hátországát – újabb kapcsolat került elő

Milliárdos ukrán cégek hálójában

A FairConto Audit több olyan vállalkozás könyvvizsgálatát látja el, amelyek mögött nagy ukrán tőke áll.

A Kivi Smart évi 7,5 milliárdos bevétele, valamint az ukrán ügyvezetők és tulajdonosi háttér mind jelzi: a magyar piacon látványosan terjeszkedő ukrán vállalatokhoz szoros szálak fűzik Ruszinékat.

Ide tartozik Volodimir Jurkin is, aki az Intergal Group magyarországi leányvállalatait irányítja, és luxuslakóparkok fejlesztésével vált meghatározó szereplővé. A kapcsolati háló további tagja a Radiy Hungary Kft., amely szintén ukrán tulajdonú, és amelynek hivatalos iratait a Ruszin Zsolt által vezetett könyvvizsgáló cég veszi át. A társaság több tízmilliós éves forgalommal működik, üzleti teljesítménye folyamatosan nő.

Súlyos ukrán kapcsolati háló rajzolódik ki a Tisza Párt mögött (Forrás: Opten)

A Tisza Párt háttérembere politikai szerepbe sodródott

Ruszin Zsolt nemcsak üzleti szereplő, hanem a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnökeként a hazai adószakma ismert figurája. Információk szerint hónapok óta segíti a Tisza Párt gazdasági és adópolitikai kérdésekben, és maga is elismerte, hogy korábban Fekete-Győr Andrást személyesen győzködte a visszalépésről. A háttérember nem vitatta: valóban részt vesz a Tisza stratégiai munkájában, és aktív szereplője a Momentum visszaléptetéséről szóló egyeztetéseknek.