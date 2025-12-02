Hírlevél

Rendkívüli

Drámai fordulat Ukrajnában! Bármelyik pillanatban összeomolhat a kormány

F1

A Red Bull bejelentette Verstappen csapattársát, teljes a 2026-os rajtrács

Ruszin Zsolt

Ukrán üzleti körök fonják be a Tisza Párt hátországát – újabb kapcsolat került elő

29 perce
Egyre több szál köti a Tisza Párt környezetét ukrán üzleti szereplőkhöz – írta meg az Ellenpont. Most újabb név került elő: Ruszin Zsolt könyvvizsgáló, aki nemcsak unokatestvére révén kötődik a párthoz, hanem milliárdos ukrán vállalkozói körökkel is együttműködik.
Az Ellenpont értesülései szerint ukrán milliárdosokkal üzletel Ruszin Zsolt, akit unokatestvére, Ruszin-Szendi Romulusz vitt be a Tisza Pártba. Az általa vezetett FairConto-csoport több ukrán hátterű cég pénzügyeit intézi, köztük a többmilliárdos forgalmú Kivi Smart Purchasing Kft.-ét is. A kapcsolatrendszer pedig messze túlmutat egy-egy üzleten: a Ruszin család politikai és gazdasági érintkezései szorosan összefonódnak a kijevi elit üzleti köreivel.

Tisza Párt
Újabb ukrán szál a Tisza Párt háza táján: Volodimir Jurkin (szemből balra) kézbesítési megbízott annál az ukrán hátterű, milliárdokat megmozgató vállalkozásnál, aminek Ruszin Zsolték végzik a könyvvizsgálatát (Forrás: Zenga)

A Tiszába vezető ukrán szálak sűrűsödnek

Régóta ismert, hogy a Tisza Párt jó kapcsolatokat ápol az ukrán vezetéssel, amelyben kiemelt szerepe van Ruszin-Szendi Romulusznak, Magyar Péter tanácsadójának. A volt vezérkari főnök a kijevi politikai vezetésnél épített ismeretségeit ma már a párt stratégiai hátországában kamatoztatja. 

Úgy tűnik, unokatestvére, Ruszin Zsolt is aktívan szerepet vállal, méghozzá az üzleti oldalon, ahol a FairConto több ukrán hátterű társaságot is kiszolgál.

Gulyás Gergely: A Tisza Ukrajnából ered és Brüsszelbe folyik

Milliárdos ukrán cégek hálójában

A FairConto Audit több olyan vállalkozás könyvvizsgálatát látja el, amelyek mögött nagy ukrán tőke áll. 

A Kivi Smart évi 7,5 milliárdos bevétele, valamint az ukrán ügyvezetők és tulajdonosi háttér mind jelzi: a magyar piacon látványosan terjeszkedő ukrán vállalatokhoz szoros szálak fűzik Ruszinékat. 

Ide tartozik Volodimir Jurkin is, aki az Intergal Group magyarországi leányvállalatait irányítja, és luxuslakóparkok fejlesztésével vált meghatározó szereplővé. A kapcsolati háló további tagja a Radiy Hungary Kft., amely szintén ukrán tulajdonú, és amelynek hivatalos iratait a Ruszin Zsolt által vezetett könyvvizsgáló cég veszi át. A társaság több tízmilliós éves forgalommal működik, üzleti teljesítménye folyamatosan nő.

Tisza Párt
Súlyos ukrán kapcsolati háló rajzolódik ki a Tisza Párt mögött (Forrás: Opten)

A Tisza Párt háttérembere politikai szerepbe sodródott

Ruszin Zsolt nemcsak üzleti szereplő, hanem a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnökeként a hazai adószakma ismert figurája. Információk szerint hónapok óta segíti a Tisza Párt gazdasági és adópolitikai kérdésekben, és maga is elismerte, hogy korábban Fekete-Győr Andrást személyesen győzködte a visszalépésről. A háttérember nem vitatta: valóban részt vesz a Tisza stratégiai munkájában, és aktív szereplője a Momentum visszaléptetéséről szóló egyeztetéseknek.

