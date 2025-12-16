Levágásra váró malacoknak tarja a magyar adófizetőket a Tisza Párt szakértője

Újabb megdöbbentő kijelentés borzolja a kedélyeket a Tisza Párt körül - írja a Magyar Nemzet.

Botrányt kavart Bod Péter Ákos kijelentése, amelyben a tiszás megszorításokra utalva a levágásra váró disznókhoz hasonlította a magyar embereket. A Tisza Párt szakértője szerint bölcs dolog eltitkolni az adóemeléseket a választók elől. Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

A Tisza Párt szakértője elkerülhetetlennek tartja a személyi jövedelemadó és a vállalati adók emelését

Bod Péter Ákos, a párt gazdasági szakértője ugyanis a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában a megszorítások kapcsán úgy fogalmazott:

Ha fenik a kést, a malacnak az ólban nem kell megmondani, hogy mi jön.”

A hasonlat egyértelműen arra utalt, hogy a pénzügyi szakember szerint nem szükséges előre beszélni a lakosságot sújtó adóemelésekről és megszorításokról.

A volt jegybankelnök világossá tette, hogy elkerülhetetlennek tartja a személyi jövedelemadó és a vállalati adók emelését, és úgy véli, Magyar Péter helyesen teszi, ha hallgat a valódi tervekről. A 24.hu-nak adott interjúban Bod Péter Ákos ezt egyenesen „bölcs stratégiának” nevezte, és elismerte, hogy korábban egyeztetett is a Tisza Párt szakmai stábjával a többkulcsos szja kérdéséről.

A kijelentésre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált, aki közösségi oldalán így fogalmazott:

Íme a Tisza adóterve. A malacok szerintük mi, magyarok vagyunk.”

A kormányfő szerint az ellenzéki párt gazdasági embereinek az elképzelései lenézik és becsapnák a választókat.

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy egyszerre botrányos a brutális adóemelések terve, a jelöltek elhallgattatása és az, hogy a magyar embereket levágásra váró disznókhoz hasonlítják.