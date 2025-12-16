Levágásra váró malacoknak tarja a magyar adófizetőket a Tisza Párt szakértője

Újabb megdöbbentő kijelentés borzolja a kedélyeket a Tisza Párt körül - írja a Magyar Nemzet.
A Tisza Párt szakértője elkerülhetetlennek tartja a személyi jövedelemadó és a vállalati adók emelését
Bod Péter Ákos, a párt gazdasági szakértője ugyanis a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában a megszorítások kapcsán úgy fogalmazott:
Ha fenik a kést, a malacnak az ólban nem kell megmondani, hogy mi jön.”
A hasonlat egyértelműen arra utalt, hogy a pénzügyi szakember szerint nem szükséges előre beszélni a lakosságot sújtó adóemelésekről és megszorításokról.
A volt jegybankelnök világossá tette, hogy elkerülhetetlennek tartja a személyi jövedelemadó és a vállalati adók emelését, és úgy véli, Magyar Péter helyesen teszi, ha hallgat a valódi tervekről. A 24.hu-nak adott interjúban Bod Péter Ákos ezt egyenesen „bölcs stratégiának” nevezte, és elismerte, hogy korábban egyeztetett is a Tisza Párt szakmai stábjával a többkulcsos szja kérdéséről.
A kijelentésre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált, aki közösségi oldalán így fogalmazott:
Íme a Tisza adóterve. A malacok szerintük mi, magyarok vagyunk.”
A kormányfő szerint az ellenzéki párt gazdasági embereinek az elképzelései lenézik és becsapnák a választókat.
Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy egyszerre botrányos a brutális adóemelések terve, a jelöltek elhallgattatása és az, hogy a magyar embereket levágásra váró disznókhoz hasonlítják.
Az ügy ismét ráirányította a figyelmet a Tisza Párt gazdasági programjára, amely a kiszivárgott tervek szerint soha nem látott megszorításokat, adó- és járulékemeléseket hozna. A kormánypártok szerint a választás tétje világos: megszorítások és lenézés, vagy a magyar családok és adófizetők megbecsülése.