Hogyan szavaztak Salis ügyében? – a kérdés, amitől minden tiszás fejvesztve menekül

A Tisza Párt politikusai látványosan próbáltak kitérni az egyenes válasz elől, amikor arról kérdezték őket, megszavazták-e az Európai Parlamentben a magyarverőként ismert Ilaria Salis mentelmi jogának kiadását. A riporteri kérdések sorra pattantak vissza Tarr Zoltánról, aki minden másról beszélt, csak erről nem.
Hát persze, hogy nem szavazták meg, megvédték Salist”
– fogalmazott később Dömötör Csaba, rámutatva: a néppárt és a baloldali frakciók között piszkos alku köttetett, amelyben a Tisza politikusai is csendben asszisztáltak.
Piszkos alku az EP-ben
Ők bevédték Salist, cserébe a többi baloldali párt fenntartotta Magyar Péter mentelmi jogát.”
Dömötör szerint a megállapodás lényege egyszerű: a baloldal közösen segített eltussolni Salis ügyét, miközben titkos szavazást kértek, hogy elrejtsék a felelősséget. A magyarokat Budapesten véresre verő szélsőbaloldali aktivista így politikai védelem alatt maradhatott, miközben a tiszás politikusok a mai napig nem hajlandók kimondani, hogyan voksoltak. A történet újabb példája annak, hogyan próbálják kommunikációs ködbe burkolni a kellemetlen igazságot.