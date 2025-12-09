Hogyan szavaztak Salis ügyében? – a kérdés, amitől minden tiszás fejvesztve menekül

Hírlevél
Újra előkerült a kérdés, amelyre a Tisza Párt eddig sem volt hajlandó egyenes választ adni, és ez Tarr Zoltán esetében sem volt másképp: Hogyan szavaztak Ilaria Salis mentelmi ügyében? A feszengős interjú után Dömötör Csaba tette világossá, miért kerülik a választ.
A Tisza Párt politikusai látványosan próbáltak kitérni az egyenes válasz elől, amikor arról kérdezték őket, megszavazták-e az Európai Parlamentben a magyarverőként ismert Ilaria Salis mentelmi jogának kiadását. A riporteri kérdések sorra pattantak vissza Tarr Zoltánról, aki minden másról beszélt, csak erről nem. 

Tisza Párt
A Tisza Párt nem ismeri be, hogy Ilaria Salis és Magyar Péter ügyében piszkos alku született (Forrás: AFP)

Hát persze, hogy nem szavazták meg, megvédték Salist” 

– fogalmazott később Dömötör Csaba, rámutatva: a néppárt és a baloldali frakciók között piszkos alku köttetett, amelyben a Tisza politikusai is csendben asszisztáltak.

Ilaria Salisnak előre bekészítették a virágot, Magyar Péter előre kitervelten nem szavazott

Piszkos alku az EP-ben

Ők bevédték Salist, cserébe a többi baloldali párt fenntartotta Magyar Péter mentelmi jogát.”

Dömötör szerint a megállapodás lényege egyszerű: a baloldal közösen segített eltussolni Salis ügyét, miközben titkos szavazást kértek, hogy elrejtsék a felelősséget. A magyarokat Budapesten véresre verő szélsőbaloldali aktivista így politikai védelem alatt maradhatott, miközben a tiszás politikusok a mai napig nem hajlandók kimondani, hogyan voksoltak. A történet újabb példája annak, hogyan próbálják kommunikációs ködbe burkolni a kellemetlen igazságot.

