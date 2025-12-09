Hogyan szavaztak Salis ügyében? – a kérdés, amitől minden tiszás fejvesztve menekül

A Tisza Párt politikusai látványosan próbáltak kitérni az egyenes válasz elől, amikor arról kérdezték őket, megszavazták-e az Európai Parlamentben a magyarverőként ismert Ilaria Salis mentelmi jogának kiadását. A riporteri kérdések sorra pattantak vissza Tarr Zoltánról, aki minden másról beszélt, csak erről nem.

A Tisza Párt nem ismeri be, hogy Ilaria Salis és Magyar Péter ügyében piszkos alku született (Forrás: AFP)

Hát persze, hogy nem szavazták meg, megvédték Salist”

– fogalmazott később Dömötör Csaba, rámutatva: a néppárt és a baloldali frakciók között piszkos alku köttetett, amelyben a Tisza politikusai is csendben asszisztáltak.