Egymás torkának estek a Tiszában: pedofilvádakig fajult a belharc

Az Ellenpont beszámolója szerint az előválasztás idején és azt követően egy internetes kamuprofil pedofíliával vádolta meg a Tisza Párt egyik sárvári jelöltjét, Németh Martint. A vádakhoz semmilyen bizonyítékot nem csatoltak, ennek ellenére Magyar Péterék végül nem őt nevezték meg végleges jelöltnek.

Németh Martint, a Tisza Párt jelöltjét súlyos vádakkal illette egy kamuprofil (Forrás: Facebook/Németh Martin)

Mocskos kampány a sárvári körzetben

A konfliktus gyökere az volt, hogy Németh Martin megnyerte az előválasztás első fordulóját, majd a döntő körben alulmaradt Strompová Viktóriával szemben. Németh ezt követően arról posztolt, hogy nem volt fair a verseny, és azt állította: párton belüli ellenlábasai aljas kommentekkel, üzenetekkel és telefonos lejáratókampánnyal támadták őt és a családját. A történtek nyomán – még az eredményhirdetés előtt – feljelentést tett, bár ennek okát nyilvánosan nem részletezte.