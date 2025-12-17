Egymás torkának estek a Tiszában: pedofilvádakig fajult a belharc

Az Ellenpont beszámolója szerint az előválasztás idején és azt követően egy internetes kamuprofil pedofíliával vádolta meg a Tisza Párt egyik sárvári jelöltjét, Németh Martint. A vádakhoz semmilyen bizonyítékot nem csatoltak, ennek ellenére Magyar Péterék végül nem őt nevezték meg végleges jelöltnek.
Mocskos kampány a sárvári körzetben
A konfliktus gyökere az volt, hogy Németh Martin megnyerte az előválasztás első fordulóját, majd a döntő körben alulmaradt Strompová Viktóriával szemben. Németh ezt követően arról posztolt, hogy nem volt fair a verseny, és azt állította: párton belüli ellenlábasai aljas kommentekkel, üzenetekkel és telefonos lejáratókampánnyal támadták őt és a családját. A történtek nyomán – még az eredményhirdetés előtt – feljelentést tett, bár ennek okát nyilvánosan nem részletezte.
Pedofilvádak és nyílt fenyegetések
Információk a támadások mögött a „Fogadott Prókátor” nevű kamuprofil állt, amely bizonyítékok nélkül terjesztette, hogy Németh Martin méltatlan jelölt. A kommentháború során a kamuprofil többször megismételte a pedofilvádakat, sőt bírósági eljárással és „bizonyítékokkal” is fenyegetőzött. Németh Martin rágalmazás miatt tett feljelentést, miközben az ügy országos visszhangot kapott, és rávilágított arra, milyen súlyos feszültségek feszítik jelenleg a Tisza Pártot.