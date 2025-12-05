Trianon gyalázása, zászlótámadás: ez a tiszás világkép – videó

Hírlevél
Tegnap, 10:55
A Tűzfalcsoport szerint a Tisza Párt politikusai olyan kijelentéseket és nézeteket képviselnek, amelyek kísértetiesen idézik a 2004. december 5-i népszavazás nemzetellenes hangulatát. A nyilvánosságra került videó alapján Kátai István, volt Tolnai vármegyei tiszás jelölt-jelöltje olyan kijelentéseket tett, amitől rengeteg magyar embernek kinyílhat a bicska a zsebében.
Magyar Péter, határon túli magyarság, Tisza Párt, Kátai István, Tűzfalcsoport

2004. december 5-én a baloldali vezetés szembefordult a nemzettel, amikor pártpolitikai érdekekért feláldozta a szétszakított magyarság millióinak sorsát. Most érdemes megnézni, a nemzeti oldal fő ellenfele, a Tisza Párt politikusai miként viszonyulnak a nemzeti összetartozáshoz – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Tisza Párt
Tisza Párt politikusai és szövetségesei a jelek szerint egymást überelik a határon túliak sértegetésében (Forrás: Facebook/Magyartisza)

Egymást überelik a tiszás politikusok a külhoni magyarok ellen

Korábban, a müncheni Nemzetközi Tisza Szigetek találkozóján Magyar Péter szövetségese, Gáspárik Attila súlyos kijelentéseket tett: adóhoz kötött szavazati jogot sürgetett, vezető erdélyi magyarokat gázkamrák működtetőihez hasonlított, Márai és Wass Albert ellen beszélt, sőt Trianont is méltatta. Az előadást végig helyeselte Kátai István, az „első erdélyi Tisza-sziget” alapítója. Gáspárik alternatív nemzetpolitikai víziója a balliberális közgondolkodás régi elemeit rakta össze egy ritkán hallott, egységes rendszerbe.

Semjén Zsolt: 2004 szégyene után 2010-ben egyesítettük újra a magyar nemzetet

A tiszás politikusok alternatív nemzetképe

Kátai Istvánnak, aki Tolna vármegyében volt jelölt-jelölt, nemrégiben sikerült überelnie Gáspárik kijelentéseit. Egyik előadásában arról beszélt, hogy a székely gyerekeknek a román nyelvet kellene elsajátítaniuk elsődlegesen, és szerinte természetes, hogy Nagyvárad ma „Románia része”.

Európai uniós zászló nincs a Parlamenten, ha jól tudom ugye, de a székely zászló kint van. Ez kikérem magamnak!"

– mondta felháborodottan Kátai. 

Tisza Párt
A Tisza Párt politikusai helyeselték, hogy Magyar Péter „román földnek" nevezte Erdélyt (Fotó: Havran Zoltán)

„Vonulhatunk Orbán Viktor után, de tisztelnünk kell Romániát”

Az előadás részlete szerint Kátai azt hangsúlyozta: aki Romániában él, annak tiszteletben kell tartania a román törvényeket és „a román emberek érzékenységét”, és Magyar Péter „fantasztikusan viselkedett”, mikor Romániába látogatott. Ezzel a tiszás politikus gyakorlatilag a magyar nemzeti jelképek használatát kérdőjelezi meg, miközben a párt szövetségesei korábban is relativizálták a történelmi sérelmeket és a magyar közösség önazonosságát. Mindez egy olyan nemzetpolitikai irányt mutat, amely a magyar identitást gyengíti, és visszaköszön benne a 21 évvel ezelőtti népszavazás megosztó szellemisége.

