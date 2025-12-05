Trianon gyalázása, zászlótámadás: ez a tiszás világkép – videó

2004. december 5-én a baloldali vezetés szembefordult a nemzettel, amikor pártpolitikai érdekekért feláldozta a szétszakított magyarság millióinak sorsát. Most érdemes megnézni, a nemzeti oldal fő ellenfele, a Tisza Párt politikusai miként viszonyulnak a nemzeti összetartozáshoz – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.
Egymást überelik a tiszás politikusok a külhoni magyarok ellen
Korábban, a müncheni Nemzetközi Tisza Szigetek találkozóján Magyar Péter szövetségese, Gáspárik Attila súlyos kijelentéseket tett: adóhoz kötött szavazati jogot sürgetett, vezető erdélyi magyarokat gázkamrák működtetőihez hasonlított, Márai és Wass Albert ellen beszélt, sőt Trianont is méltatta. Az előadást végig helyeselte Kátai István, az „első erdélyi Tisza-sziget” alapítója. Gáspárik alternatív nemzetpolitikai víziója a balliberális közgondolkodás régi elemeit rakta össze egy ritkán hallott, egységes rendszerbe.
A tiszás politikusok alternatív nemzetképe
Kátai Istvánnak, aki Tolna vármegyében volt jelölt-jelölt, nemrégiben sikerült überelnie Gáspárik kijelentéseit. Egyik előadásában arról beszélt, hogy a székely gyerekeknek a román nyelvet kellene elsajátítaniuk elsődlegesen, és szerinte természetes, hogy Nagyvárad ma „Románia része”.
Európai uniós zászló nincs a Parlamenten, ha jól tudom ugye, de a székely zászló kint van. Ez kikérem magamnak!"
– mondta felháborodottan Kátai.
„Vonulhatunk Orbán Viktor után, de tisztelnünk kell Romániát”
Az előadás részlete szerint Kátai azt hangsúlyozta: aki Romániában él, annak tiszteletben kell tartania a román törvényeket és „a román emberek érzékenységét”, és Magyar Péter „fantasztikusan viselkedett”, mikor Romániába látogatott. Ezzel a tiszás politikus gyakorlatilag a magyar nemzeti jelképek használatát kérdőjelezi meg, miközben a párt szövetségesei korábban is relativizálták a történelmi sérelmeket és a magyar közösség önazonosságát. Mindez egy olyan nemzetpolitikai irányt mutat, amely a magyar identitást gyengíti, és visszaköszön benne a 21 évvel ezelőtti népszavazás megosztó szellemisége.