Trianon gyalázása, zászlótámadás: ez a tiszás világkép – videó

2004. december 5-én a baloldali vezetés szembefordult a nemzettel, amikor pártpolitikai érdekekért feláldozta a szétszakított magyarság millióinak sorsát. Most érdemes megnézni, a nemzeti oldal fő ellenfele, a Tisza Párt politikusai miként viszonyulnak a nemzeti összetartozáshoz – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Tisza Párt politikusai és szövetségesei a jelek szerint egymást überelik a határon túliak sértegetésében (Forrás: Facebook/Magyartisza)

Egymást überelik a tiszás politikusok a külhoni magyarok ellen

Korábban, a müncheni Nemzetközi Tisza Szigetek találkozóján Magyar Péter szövetségese, Gáspárik Attila súlyos kijelentéseket tett: adóhoz kötött szavazati jogot sürgetett, vezető erdélyi magyarokat gázkamrák működtetőihez hasonlított, Márai és Wass Albert ellen beszélt, sőt Trianont is méltatta. Az előadást végig helyeselte Kátai István, az „első erdélyi Tisza-sziget” alapítója. Gáspárik alternatív nemzetpolitikai víziója a balliberális közgondolkodás régi elemeit rakta össze egy ritkán hallott, egységes rendszerbe.