A Tisza Párt ukrán aranybudikban akarja lehúzni a magyarok pénzét

A fórum december 9-i kerekasztal-beszélgetésén Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, Boros Imre közgazdász és Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja vett részt. Szánthó Miklós felidézte Tarr Zoltán korábbi kijelentését, miszerint „nem mondhatunk el mindent, mert akkor megbukunk, választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

Kerekasztal-beszélgetés a Szabad Magyarok a Megszorítások Ellen Munkacsoport alakuló ülésén (kép forrása: Alapjogokért Központ)

Minden társadalmi réteget érintene a Tisza megszorítási csomagja

Hangsúlyozta, hogy

a Tisza csomagja minden társadalmi réteget – munkavállalókat, családokat, vállalkozásokat és nyugdíjasokat is – érintene, legfőképp épp a Tisza Párt városi, jobb anyagi helyzetben lévő, értelmiségi szavazóbázisát.

Közölte, hogy Magyar Péterék letagadják saját programjukat, pedig azt Dálnoki Áron, Lengyel László és Felcsuti Péter is aláírta, és több száz szakértő dolgozott rajta 65 munkacsoportban. Megemlítette, hogy Lengyel László közgazdász azt mondta: hatalomra kerülésük esetén azonnal eltörölnék a frissen megszavazott 14. havi nyugdíjat. Úgy fogalmazott, hogy a dokumentum „a Bokros-csomag és a brüsszeli követeléslista eltitkolni szánt szerelemgyermeke”.

A fórumon Kusovszky Imréné élesen bírálta a Tisza lépéseit, amelyek szerinte méltatlanul nehéz helyzetbe sodornák az egész életükben dolgozó nyugdíjasokat. Boros Imre úgy látja, a baloldali, globalista hálózat valójában az ukrán háború és a későbbi támogatások finanszírozását készíti elő, amelyet tagállami befizetésekből, vagyis adóemelésekből teremtenének elő. Pásztor Szabolcs pedig arra figyelmeztetett, hogy

a Tisza megszorító csomagja súlyos csapást mérne a hazai kis- és középvállalkozásokra, veszélyeztetve azok működését és jövőjét.

A Szabad Magyarok a Megszorítások Ellen Munkacsoport jövőre országjárásra indul, hogy a Tisza párt megszorító csomagjáról elhangzott szakmai álláspontokat minél többen megismerhessék.