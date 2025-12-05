Botrány a Tisza Pártban: csalásról, háttéralkukról és belső leszámolásokról beszélnek az aktivisták

Az Ellenpont arról ír, hogy egyre mélyebb válságba süllyed a Tisza Párt. Az előválasztások után tömeges elégedetlenség és belső viszály robbant ki a pártban.
Egyre mélyebb a válság a Tisza Pártban
Az Ellenpont összegzése szerint az előválasztási botrány nyomán egyre több aktivista fordul el a párttól, és belső szakadás fenyegeti a Tisza mozgalmat. Az úgynevezett Tisza Szigetek korábbi helyi közösségei – akik a mozgalom alapjait rakták le – csalódottan tapasztalják, hogy marginalizálták őket a központi hatalom javára.
A párt vezetése egyelőre nem reagált a vádakra, de a közösségi térben már nyíltan beszélnek belső hatalmi harcról, személyi konfliktusokról és a demokrácia hiányáról.
Az egyik csalódott aktivista így fogalmazott:
Ez már nem az a Tisza, amit mi segítettünk felépíteni. Ez egy újabb párt, ahol a hatalom fontosabb lett az embereknél.”
A tiszás előválasztás kapcsán a közösségi médiában egymást érik a csalást és háttéralkukat emlegető bejegyzések. Több vesztes jelölt és aktivista is úgy érzi, a vezetés előre eldöntötte, ki nyerhet.
Sárváron messze nem lett elégedett mindenki a tiszás előválasztás eredményével
A feszültséget jól mutatja Németh Martin, a sárvári körzet alulmaradt jelöltjének Facebook-posztja, amelyben nyíltan bírálta a pártvezetést.
Ez egy pozíciókért kaparó társaság opportunista próbálkozása. Azokat az aktivistákat érte támadás, akik őszinte hittel és munkával küzdenek helyben egy jobb, emberséges Magyarországért”
- írta Németh, aki szerint a voksolás nem volt demokratikus és tiszta, ezért jogi lépéseket is kilátásba helyezett. Németh Martin bejegyzése lavinát indított el: sorra érkeznek a panaszok más körzetekből is, ahol a helyi közösségek szerint a „pártközpont emberei” győztek.
Szentesen is egymásnak ugrottak a jelöltek
A legnagyobb botrány Szentesen robbant ki, ahol a győztes Bárkányi Bence és a vesztes Páger Krisztina nyíltan egymás ellen fordult. Bárkányi a győzelme után azt mondta:
Most elvertünk egy fideszest, remélem, áprilisban elverünk még egyet.”
A kijelentés komoly felháborodást váltott ki, sokan sportszerűtlenséggel és arroganciával vádolták a győztest. Egy kommentelő így fogalmazott:
Aki mások gyalázásával akar felemelkedni, az a saját gyengeségét bizonyítja.”
Gyulán az életkor miatt lett feszültség
Gyulán az idősebb korú győztes, Ráki Zsolt személye váltott ki vitát. A vesztes jelölt, Pásztor Anett posztjában arról írt, hogy csalódott, mert néhány szavazaton múlt a veresége. Egy hozzászóló ezt írta:
Ez a bajszos ember nem tudom, hogyan illik bele a Tisza fiatalos arculatába.”
A kommentet Pásztor kedveléssel jutalmazta, jelezve egyetértését a bírálattal.
Sátoraljaújhely: technikai hibák, szavazási panaszok
A sátoraljaújhelyi körzetben több aktivista választási visszaélésekről és technikai hibákról számolt be. Többen jelezték, hogy nem tudtak szavazni, vagy a rendszer hibát jelzett.
Sajnos sok ilyen jelzés jött, főleg az utolsó szavazási napon”
- erősítette meg Gánóczi Gábor, a vesztes jelölt.
Egy támogatója pedig arról írt, hogy a családjából hatan sem tudtak voksolni, és a regisztrációs visszaigazolás sem érkezett meg, ez pedig szerinte már az előválasztás tisztaságának a látszatát is megkérdőjelezi.
Berettyóújfalun a helyi aktivisták kiszorítva érzik magukat
Berettyóújfaluban is csalódottság uralkodik a tiszások körében. A korábbi lelkes tiszás aktivista, Nagy Zsanett helyett a pártvezetéshez közelebb álló Kovács Petra nyert.
Te voltál a legelső, akire rákerestem, de szerintem így sokkal jobban jártál. A körzet nem”
- írta egyik támogató.
Több hozzászóló szerint pedig a körzetet „elvették” a helyi közösségtől, és politikai okokból döntöttek más mellett.
Hajdúböszörményen sokan úgy látják, hogy előre eldöntött volt a verseny
A hajdúböszörményi körzetben a vesztes jelölt, Sós Csaba oldalán is elszabadultak az indulatok. Az egyik kommentelő szerint:
Semmi meglepő nem volt az eredményben, a győztes megvolt már a szavazás előtt.”
Ugyanakkor többen is az egyenlőtlen versenyfeltételeket és a jelöltállítás menetrendjét bírálták, amely szerintük a „felső pártelit” érdekeit szolgálta.