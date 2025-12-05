Botrány a Tisza Pártban: csalásról, háttéralkukról és belső leszámolásokról beszélnek az aktivisták

Az Ellenpont arról ír, hogy egyre mélyebb válságba süllyed a Tisza Párt. Az előválasztások után tömeges elégedetlenség és belső viszály robbant ki a pártban.

Kiábrándultság, vádaskodás, egymás pocskondiázása – ezek jellemzik a Tisza Párt előválasztását követő napokat. A Tisza Párt több körzetében is lázadnak az aktivisták, akik szerint a voksolás előre le volt zsírozva, a győzteseket pedig a pártvezetés jelölte ki. A belső feszültségek országos méretű botránnyá dagadtak. Fotó: Balázs Attila / MTI Fotószerkesztõség

Egyre mélyebb a válság a Tisza Pártban

Az Ellenpont összegzése szerint az előválasztási botrány nyomán egyre több aktivista fordul el a párttól, és belső szakadás fenyegeti a Tisza mozgalmat. Az úgynevezett Tisza Szigetek korábbi helyi közösségei – akik a mozgalom alapjait rakták le – csalódottan tapasztalják, hogy marginalizálták őket a központi hatalom javára.

A párt vezetése egyelőre nem reagált a vádakra, de a közösségi térben már nyíltan beszélnek belső hatalmi harcról, személyi konfliktusokról és a demokrácia hiányáról.

Az egyik csalódott aktivista így fogalmazott:

Ez már nem az a Tisza, amit mi segítettünk felépíteni. Ez egy újabb párt, ahol a hatalom fontosabb lett az embereknél.”

A tiszás előválasztás kapcsán a közösségi médiában egymást érik a csalást és háttéralkukat emlegető bejegyzések. Több vesztes jelölt és aktivista is úgy érzi, a vezetés előre eldöntötte, ki nyerhet.

Sárváron messze nem lett elégedett mindenki a tiszás előválasztás eredményével

A feszültséget jól mutatja Németh Martin, a sárvári körzet alulmaradt jelöltjének Facebook-posztja, amelyben nyíltan bírálta a pártvezetést.

Ez egy pozíciókért kaparó társaság opportunista próbálkozása. Azokat az aktivistákat érte támadás, akik őszinte hittel és munkával küzdenek helyben egy jobb, emberséges Magyarországért”

- írta Németh, aki szerint a voksolás nem volt demokratikus és tiszta, ezért jogi lépéseket is kilátásba helyezett. Németh Martin bejegyzése lavinát indított el: sorra érkeznek a panaszok más körzetekből is, ahol a helyi közösségek szerint a „pártközpont emberei” győztek.

Szentesen is egymásnak ugrottak a jelöltek

A legnagyobb botrány Szentesen robbant ki, ahol a győztes Bárkányi Bence és a vesztes Páger Krisztina nyíltan egymás ellen fordult. Bárkányi a győzelme után azt mondta:

Most elvertünk egy fideszest, remélem, áprilisban elverünk még egyet.”

A kijelentés komoly felháborodást váltott ki, sokan sportszerűtlenséggel és arroganciával vádolták a győztest. Egy kommentelő így fogalmazott:

Aki mások gyalázásával akar felemelkedni, az a saját gyengeségét bizonyítja.”

Gyulán az életkor miatt lett feszültség

Gyulán az idősebb korú győztes, Ráki Zsolt személye váltott ki vitát. A vesztes jelölt, Pásztor Anett posztjában arról írt, hogy csalódott, mert néhány szavazaton múlt a veresége. Egy hozzászóló ezt írta:

Ez a bajszos ember nem tudom, hogyan illik bele a Tisza fiatalos arculatába.”

A kommentet Pásztor kedveléssel jutalmazta, jelezve egyetértését a bírálattal.