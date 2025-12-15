A tiszás szakértők a magyarokat disznókhoz hasonlítják és a halálukra spekulálnak

Erős nap, a Tisza Párt nyugdíjszakértője az idősek halálára spekulál. Sokat lehetne spórolni a Tisza Párt szerint, ha az idősek nem élnének olyan sokáig – mondta Menczer Tamás a videójában.

Menczer Tamás

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a videójában felidézte Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjszakértője kijelentését, íme:

A tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát.”

Menczer Tamás hozzátette, hogy a Tisza-adó nagy támogatója, Bod Péter Ákos pedig levágandó malacokhoz hasonlította a magyarokat, íme:

Azt gondolom, hogy anélkül, hogy most előre szaladnánk és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, mert ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni, hát majd a fenik a kést a malacnak az ólban, azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön.”

Mi nemet mondunk a nyugdíjadóra és a Tisza-adóra is. Az pedig kifejezetten undorító, hogy a tiszások disznóhoz hasonlítják a magyarokat, sőt a halálukra is spekulálnak! – hangsúlyozta Menczer Tamás a videójában.