Már a sajátjai is Magyar Péter ellen fordulnak – videó

Tölgyessy Péter szerint is egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párt mögött ugyanaz a régi baloldali forgatókönyv készül: adóemelések, megszorítások, elhallgatás – hívta fel a figyelmet Hollik István. A politológus a Partizánnak adott interjúban nyíltan beszélt arról, hogy Magyar Péterék a megszorításokról szándékosan nem akarják tájékoztatni a magyar embereket, mint fogalmazott: hiperaktív, de soha nem beszél ilyenekről, és ezt eltűri az ellenzéki sajtó.

Tölgyessy Péter elképesztőnek nevezte, hogy az ellenzéki sajtó tűri, Magyar Péter nem beszél társadalmi kérdésekről (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A kormánypárti politikus szerint mindez persze nem véletlen, Magyar Péter és a neki dolgozó, egykori baloldali figurák pontosan tudják, hogy

amit terveznek, arra nincs felhatalmazásuk.”

Hollik István megjegyezte, Magyar Péterék már odáig jutottak, hogy a sajtót próbálják megfélemlíteni, ha erről beszélni mer. – A választóknak joguk van tudni, mi készül a színfalak mögött: brutális adóemelések, nyugdíjakat veszélyeztető tervek, a vállalkozások újabb megsarcolása. Persze mindez Brüsszel elvárásai szerint – mutatott rá az országgyűlési képviselő.