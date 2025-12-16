Tordai Bence szabálytalanul építkezett, most húzná az időt

A tény változatlan: Tordai Bence szabálytalanul építkezett – írja Facebook-bejegyzésében Sára Botond.

Tordai Bence szabálytalanul építkezett.

A főispán kifejti, Tordai Bence jogszabályellenes építkezése ügyében a bíróság ma új eljárásra kötelezte a Kormányhivatalt, mert szerinte az eljárás során a hatóság nem megfelelően értesítette a tulajdonostársakat, köztük Tordai Bence feleségét. A hatóság a bíróság iránymutatása alapján lefolytatja az új eljárást, de a helyzet továbbra is egyértelmű Sára Botond szerint:

Tordai Bence szabálytalanul építkezett, amit ő maga is elismert a bírósági eljárás során, amikor kezdeményezte a II. kerületi helyi építési szabályok módosítását, amit azonban az önkormányzat elutasított, mert egy olyan kaput nyitott volna ki, mely nem érdeke a kerületnek, hiszen nem céljuk a túlépítettség elősegítése, ezzel estlegesen legalizálva a szabálytalan építkezéseket.

Hozzátette: Tordai Bence eddigi lépései csupán az időhúzást szolgálták. A vonatkozó jogszabályok alapján azonban számolnia kell a szabálytalan építkezése miatti következményekkel.

Tordai több szabályt is megszegett

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, Tordai Bence még 2016-ban vásárolt egy parasztházat Budapest egyik legdrágább részén, a II. kerület kertvárosában. 2022-ben jelent meg a hír, hogy a politikus engedély nélkül építtette nagyságrendileg 150 millió forint értékű luxusvilláját.

Karácsony Gergely párttársa megtévesztően parasztházként tüntette fel a vadonatúj épületet, amivel a hatóságokat is félrevezethette. Az építkezéseken használandó e-naplóból kiderült, hogy a régi házat teljesen elbontották, és az új háznak géppel ástak vadonatúj alapokat, tehát nem felújítás történt, hanem egy új házat építettek.

Ebből kiindulva megállapítható, hogy a ház engedély nélküli, illegális építkezésnek minősül.

2022 augusztusában a Budapesti Kormányhivatal is megerősítette, hogy Tordai luxusvillája jogszerűtlenül, szabálytalan építési tevékenységgel valósult meg, az épületre vonatkozóan pedig építésrendészeti eljárás indult. Tordai nem fogadta el a kormányhivatal döntését, és annak határozatát bíróságon támadta meg.