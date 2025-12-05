Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Török Gábor

Menczer Tamás: a Fidesz fog nyerni

Tegnap, 12:11
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a kormánypártok többek között azért fogják megnyerni a választást, mert a magyarok nem támogatják a Tisza Párt megszorítócsomagját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Török Gáborközvélemény-kutatásTiszaMenczer TamásMagyar Péter

– Az ön által említett különbség olvad. Török Gábor és a Medián is arról beszélt, hogy a Fidesz fog nyerni. Jó reggelt kívánok – mondta el a közösségi oldalán közzétett videóban Menczer Tamás. A politikus az elmúltnapokban közreadott közvélemény-kutatások eredményeire reagált, amelyek szerint csökkent a Tisza Párt támogatottsága. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás rávilágított, kinek az érdekeit szolgálná az ebadó: nem a magyarokét
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Igazodnak a valósághoz

A kommunikációs igazgató kiemelte, amint közeledik a választás napja, a baloldali közvélemény-kutatók kénytelenek a számaikat az igazsághoz hozzáigazítani, ha nem akarnak a teljes arcvesztés állapotába kerülni. 

Hát ma ezt láthattuk, ezért mondtam én azt, talán nem túl elítélhető módon némi iróniával, hogy a Tiszásoknak és Magyar Péternek ma igen rossz napja van, hiszen ma Török Gábor és a Medián mondta azt, hogy a Fidesz fog nyerni. Így is lesz

– jelentette ki a politikus. 

Mint ismert, komoly bajban lehet a Tisza Párt, hiszen már azok a baloldali politikai elemzők is megtorpanásról beszélnek, akik egyébként Magyar Péter pártjának győzelmét szeretnék látni a 2026. áprilisi választásokon. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója szerint némileg veszített népszerűségéből a Tisza, míg Török Gábor politológus azt állítja, hogy a Fidesznek nagyobb esélye van a győzelemre. A napokban a Medián is arról számolt be, hogy megfordult a közhangulat, a választók többsége már a Fidesz–KDNP győzelmét várja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!