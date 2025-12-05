Menczer Tamás: a Fidesz fog nyerni

– Az ön által említett különbség olvad. Török Gábor és a Medián is arról beszélt, hogy a Fidesz fog nyerni. Jó reggelt kívánok – mondta el a közösségi oldalán közzétett videóban Menczer Tamás. A politikus az elmúltnapokban közreadott közvélemény-kutatások eredményeire reagált, amelyek szerint csökkent a Tisza Párt támogatottsága.

Menczer Tamás rávilágított, kinek az érdekeit szolgálná az ebadó: nem a magyarokét

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Igazodnak a valósághoz

A kommunikációs igazgató kiemelte, amint közeledik a választás napja, a baloldali közvélemény-kutatók kénytelenek a számaikat az igazsághoz hozzáigazítani, ha nem akarnak a teljes arcvesztés állapotába kerülni.

Hát ma ezt láthattuk, ezért mondtam én azt, talán nem túl elítélhető módon némi iróniával, hogy a Tiszásoknak és Magyar Péternek ma igen rossz napja van, hiszen ma Török Gábor és a Medián mondta azt, hogy a Fidesz fog nyerni. Így is lesz

– jelentette ki a politikus.

Mint ismert, komoly bajban lehet a Tisza Párt, hiszen már azok a baloldali politikai elemzők is megtorpanásról beszélnek, akik egyébként Magyar Péter pártjának győzelmét szeretnék látni a 2026. áprilisi választásokon. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója szerint némileg veszített népszerűségéből a Tisza, míg Török Gábor politológus azt állítja, hogy a Fidesznek nagyobb esélye van a győzelemre. A napokban a Medián is arról számolt be, hogy megfordult a közhangulat, a választók többsége már a Fidesz–KDNP győzelmét várja.