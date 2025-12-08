Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hivatalos! Így hozhatják vissza az orosz gázt Európába a brüsszeli szankciók ellenére

Olvasta már?

Itt vannak a friss számok: brutálisan nőtt a Fidesz előnye – nagy pofon a Tiszának

Recep Tayyip Erdogan

Török pénzügyminiszterrel tárgyalt Nagy Márton

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Relytélyes tárgyalásokról posztolt a nemzetgazdasági miniszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Recep Tayyip ErdoganpénzügyminiszterNagy Mártondelegáció

– Találkozó, tárgyalás Mehmet Simsek török pénzügyminiszterrel – írta Facebook oldalán Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter. 

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Forrás: Facebook)

Az utazás céljáról egyenlőre nem közölt a kormány információt. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzőjének videójából derült ki, hogy a látogatás Recep Tayyip Erdogan meghívása alapján történik, és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is a delegációban van. A miniszterelnök és magyar a delegáció részt vesz a Törökország-Magyarország magas szintű stratégiai együttműködési tanács hetedik ülésén. A miniszterelnök az aktuális regionális és globális kérdésekről is tárgyal: így a háborúról, az energiaellátás ügyéről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!