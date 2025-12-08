Török pénzügyminiszterrel tárgyalt Nagy Márton

– Találkozó, tárgyalás Mehmet Simsek török pénzügyminiszterrel – írta Facebook oldalán Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Forrás: Facebook)

Az utazás céljáról egyenlőre nem közölt a kormány információt. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzőjének videójából derült ki, hogy a látogatás Recep Tayyip Erdogan meghívása alapján történik, és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is a delegációban van. A miniszterelnök és magyar a delegáció részt vesz a Törökország-Magyarország magas szintű stratégiai együttműködési tanács hetedik ülésén. A miniszterelnök az aktuális regionális és globális kérdésekről is tárgyal: így a háborúról, az energiaellátás ügyéről.