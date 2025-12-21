Tóth Gabi a háborúellenes gyűlésről üzent – mutatjuk a videót

A szegedi háborúellenes gyűlésen az énekesnő is felszólalt, és határozottan kiállt amellett, hogy a béke kérdése nem lehet politikai oldalakhoz kötve. Tóth Gabi szerint a megosztottság helyett az összefogás és az egymás iránti felelősség a legfontosabb – írta a Bors Online szombaton.

Tóth Gabi a háborúellenes gyűlésen

Fotó: Borsonline (MW)

Tóth Gabi szerint, aki egyébként a Zebra DPK alapítója, a legnagyobb felelősség most az, hogy a megosztottság helyett a párbeszéd kerüljön előtérbe. Ahogyan fogalmazott a lapnak:

Nekem az egyik legfontosabb az, hogy ez egy olyan kérdés kell legyen, ami pártpolitikától teljesen független.

Gondolhatunk tök mást a világról, lehet az egy baloldali nézetű ember, jobboldali nézetű ember, nekem valahogy a politikai szerepvállalásomnak azt a részét tartom fontosnak, hogy valahogy ezt a szakadékot megszüntessük.

Tóth Gabi a felelősségről

Mind a két oldalnak van felelőssége benne, hogy összetalálkozzunk és ne legyen ennyire szélsőséges a hangulat.”

Teljesen egyértelműnek kéne lennie mindkét oldalnak, hogy a béke a legfontosabb – tette hozzá, megjegyezve, hogy súlyos ára van az elhúzódó háborúnak, a nemzetre minden esetben gondolnunk kell.

Én ezért képviselem a nemzeti oldalt, mert én abban nőttem fel, hogy akkor lesz békés közösség, ha foglalkozom a mellettem ülőkkel is, hogy mi van velük, még ha nem is a rokonaim”

– hangsúlyozta.