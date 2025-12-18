Traktorok lepték el Brüsszel utcáit, hatalmas tüntetés lesz az EU vezetése ellen – videó

Miközben mindenki az EU által befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról szóló tárgyalásokra figyelt, csütörtök reggelre ellepték a traktorok Brüsszel utcáit. A Világgazdaság beszámolója szerint a belga, holland, német és francia mezőgazdasági termelők a brüsszeli agrárpolitika átalakítása ellen tiltakoznak.
„Gyülekeznek a gazdák Brüsszelben! Ma hatalmas tüntetés lesz az EU vezetése ellen” – kommentálta Bohár Dániel saját Facebook-videóját, amelyben hangosan kürtölő traktorok vágtatnak Brüsszel utcáin a gazdatüntetés helyszíne felé.
Csütörtökön több ezer termelő vonul Brüsszelbe, hogy tiltakozzon a brüsszeli agrárpolitika átalakítása és a Dél-Amerikával tervezett EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen.
A demonstrálók között magyar gazdák is lesznek, akikkel „mi teljességgel egyetértünk” – mondta Nagy István agrárminiszter.
