Traktorok lepték el Brüsszel utcáit, hatalmas tüntetés lesz az EU vezetése ellen – videó

„Gyülekeznek a gazdák Brüsszelben! Ma hatalmas tüntetés lesz az EU vezetése ellen” – kommentálta Bohár Dániel saját Facebook-videóját, amelyben hangosan kürtölő traktorok vágtatnak Brüsszel utcáin a gazdatüntetés helyszíne felé.

Francia gazdák traktorokkal vonulnak az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur között kötendő megállapodás elleni tiltakozóakció helyszínére, a Párizs közelében levő Versailles-i kastélyhoz 2025. szeptember 26-án (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)

Csütörtökön több ezer termelő vonul Brüsszelbe, hogy tiltakozzon a brüsszeli agrárpolitika átalakítása és a Dél-Amerikával tervezett EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen.

A demonstrálók között magyar gazdák is lesznek, akikkel „mi teljességgel egyetértünk” – mondta Nagy István agrárminiszter.