Diplomácia

Ciki! Macront rajtakapták, amint megpróbálta tönkretenni Wittkoff moszkvai látogatását

Videó

Illegálisan tartott tigrist mentettek Budapesten

Ceber Roland Ivanovics

Magyar Péter ukrán (kém)testvére, Tseber Roland az ukrán tévében támadja Orbán Viktort

Noha Orbán Viktor néhány héten belül az Egyesült Államok és Oroszország elnökével is tárgyalt, a közelgő békének nem mindenki örül. Magyar Péter ukrán barátai, Tseber Roland és Skirják Krisztián a közösségi oldalakon és az ukrán állami médiában támadták a béketervet.
Ceber Roland IvanovicsSkirják KrisztiánOrbán ViktorUkrajnaMagyar Péter

Magyar Péter ukrán barátja, a Magyarországon illegális kémként azonosított, és az Európai Unió területéről kitiltott Tseber Roland Ivanovics továbbra is politikai tartalmú videókat készít a közösségi oldalaira, most épp a magyar kormányt és személyesen Orbán Viktort támadja – hívta fel a figyelmet az Ellenpont

Tseber
Tseber Roland a magyar kormányt támadja, Magyar Pétert viszont dicséri (Forrás: Instagram)

A portál emlékeztet: Tseber legutóbb a Tiktokra készített olyan videót, melyben a magyar miniszterelnököt támadta éppen a békéért tett fáradozásai miatt. 

„Orbán Viktor úr! Ön megengedi magának, hogy kijelentse: Ukrajna nem szuverén állam. Azt mondja, ha Európa nem támogat bennünket, mi elpusztulunk. De, az igazság más: éppen Európa egységének köszönhetően, Ukrajna harcol és ki is fog tartani. És ez az egység nem engedi, hogy minket megtörjenek” 

– fogalmazott Tseber, aki mindig elmondja a már jól ismert ukrán narratívát is, mely szerint Ukrajna Európát védi, Orbán Viktor pedig a békéért tett fáradozásai ellenére a rossz oldalon áll.

Tseber az ukrán központi média is felkapta, hiszen Zelenszkij tévéjében fejthette ki véleményét. A műsorokban természetesen rendszerint dicséri Magyar Pétert és mozgalmát, és támadja Magyarország nemzeti kormányát.

Magyar Péter szövetségese legutóbb a Zelenszkij-közeli Novyny.Live műsorában elemezte a magyar politikát, ahol magát most is úgy állította be, mintha a magyar kisebbség képviselője lenne. Erre azonban senki sem kérte fel, a magyar közösség ugyanis nem választotta meg – jegyezte meg az Ellenpont. 

Tseber béketerve

Tseber Roland Ivanovics fontosnak tartotta azt is, hogy a tervezett békemegállapodást is ukrán keretbe helyezze. Zelenszkij tévéjében kifejtette, hogy szerinte az ukrajnai béketervnek az igazságosságról, nem az agresszornak tett engedményekről kell szólnia.  Mint fogalmaz: a béketervet az USA dolgozta ki Oroszország képviselőinek részvételével – és Ukrajna részvétele nélkül. De, mint fogalmazott: „világosan ki kell mondanunk: a sorsunkról szóló tárgyalások nem folyhatnak az ukrán nép nélkül.”

Tseber szerint a béketervnek, ha lesz, néhány megváltoztathatatlan elven kell alapulnia:

  • Ukrajna szuverenitása és területi integritása – sérthetetlen.
  • Semmilyen döntés, amely megöli a demokráciát, vagy az agressziót nyereségessé teszi.
  • Semmilyen jelzés a totalitárius rezsimek felé, hogy erővel át lehet írni a határokat.

Dalban is támadnak

A bucsai Skirják Krisztián sem vesztegeti az idejét, Magyar Péter vendéglátója legutóbbi videójában ugyanis dalra fakadt, ahol tört magyarsággal szintén a magyar miniszterelnököt támadta az Ukrajnát illető kijelentései miatt. Mint fogalmaz: „Már annyira belezavarodtam a magyar miniszterelnök nyilatkozataiba, hogy kénytelen voltam dalt írni erről. Mert a zene, akárhogy is, a nehéz időkben tartja a lelket, stabilizálja az érzelmeket és segít nem elveszíteni a józan eszünket. Furcsa hallani, hogy az a személy, aki nemrég még „hitt a csodákban", ma már azt állítja, hogy Ukrajnának nincs esélye, és alkoholistához hasonlítja, az EU-t pedig ahhoz a pálinkaszállítóhoz, aki ellátja ezt az alkoholistát. Ezért szerinte az EU-nak fel kell hagynia Ukrajna támogatásával a felszabadító harcában.”

Noha a fenti előadás inkább nevetséges, mint komolyan vehető, az Ellenpont szerint mégsem szabad leértékelni, mivel két erőteljes ukrán bekötésekkel rendelkező figura intézett összehangolt, egyidejű támadást a békéért fáradozó magyar miniszterelnök ellen; ez pedig semmiképp sem tekinthetőek véletlennek.

 

