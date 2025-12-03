Magyar Péter ukrán (kém)testvére, Tseber Roland az ukrán tévében támadja Orbán Viktort

Magyar Péter ukrán barátja, a Magyarországon illegális kémként azonosított, és az Európai Unió területéről kitiltott Tseber Roland Ivanovics továbbra is politikai tartalmú videókat készít a közösségi oldalaira, most épp a magyar kormányt és személyesen Orbán Viktort támadja – hívta fel a figyelmet az Ellenpont.
A portál emlékeztet: Tseber legutóbb a Tiktokra készített olyan videót, melyben a magyar miniszterelnököt támadta éppen a békéért tett fáradozásai miatt.
„Orbán Viktor úr! Ön megengedi magának, hogy kijelentse: Ukrajna nem szuverén állam. Azt mondja, ha Európa nem támogat bennünket, mi elpusztulunk. De, az igazság más: éppen Európa egységének köszönhetően, Ukrajna harcol és ki is fog tartani. És ez az egység nem engedi, hogy minket megtörjenek”
– fogalmazott Tseber, aki mindig elmondja a már jól ismert ukrán narratívát is, mely szerint Ukrajna Európát védi, Orbán Viktor pedig a békéért tett fáradozásai ellenére a rossz oldalon áll.
Tseber az ukrán központi média is felkapta, hiszen Zelenszkij tévéjében fejthette ki véleményét. A műsorokban természetesen rendszerint dicséri Magyar Pétert és mozgalmát, és támadja Magyarország nemzeti kormányát.
Magyar Péter szövetségese legutóbb a Zelenszkij-közeli Novyny.Live műsorában elemezte a magyar politikát, ahol magát most is úgy állította be, mintha a magyar kisebbség képviselője lenne. Erre azonban senki sem kérte fel, a magyar közösség ugyanis nem választotta meg – jegyezte meg az Ellenpont.
Tseber béketerve
Tseber Roland Ivanovics fontosnak tartotta azt is, hogy a tervezett békemegállapodást is ukrán keretbe helyezze. Zelenszkij tévéjében kifejtette, hogy szerinte az ukrajnai béketervnek az igazságosságról, nem az agresszornak tett engedményekről kell szólnia. Mint fogalmaz: a béketervet az USA dolgozta ki Oroszország képviselőinek részvételével – és Ukrajna részvétele nélkül. De, mint fogalmazott: „világosan ki kell mondanunk: a sorsunkról szóló tárgyalások nem folyhatnak az ukrán nép nélkül.”
Tseber szerint a béketervnek, ha lesz, néhány megváltoztathatatlan elven kell alapulnia:
- Ukrajna szuverenitása és területi integritása – sérthetetlen.
- Semmilyen döntés, amely megöli a demokráciát, vagy az agressziót nyereségessé teszi.
- Semmilyen jelzés a totalitárius rezsimek felé, hogy erővel át lehet írni a határokat.
Dalban is támadnak
A bucsai Skirják Krisztián sem vesztegeti az idejét, Magyar Péter vendéglátója legutóbbi videójában ugyanis dalra fakadt, ahol tört magyarsággal szintén a magyar miniszterelnököt támadta az Ukrajnát illető kijelentései miatt. Mint fogalmaz: „Már annyira belezavarodtam a magyar miniszterelnök nyilatkozataiba, hogy kénytelen voltam dalt írni erről. Mert a zene, akárhogy is, a nehéz időkben tartja a lelket, stabilizálja az érzelmeket és segít nem elveszíteni a józan eszünket. Furcsa hallani, hogy az a személy, aki nemrég még „hitt a csodákban", ma már azt állítja, hogy Ukrajnának nincs esélye, és alkoholistához hasonlítja, az EU-t pedig ahhoz a pálinkaszállítóhoz, aki ellátja ezt az alkoholistát. Ezért szerinte az EU-nak fel kell hagynia Ukrajna támogatásával a felszabadító harcában.”
Noha a fenti előadás inkább nevetséges, mint komolyan vehető, az Ellenpont szerint mégsem szabad leértékelni, mivel két erőteljes ukrán bekötésekkel rendelkező figura intézett összehangolt, egyidejű támadást a békéért fáradozó magyar miniszterelnök ellen; ez pedig semmiképp sem tekinthetőek véletlennek.