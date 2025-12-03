Magyar Péter ukrán (kém)testvére, Tseber Roland az ukrán tévében támadja Orbán Viktort

Magyar Péter ukrán barátja, a Magyarországon illegális kémként azonosított, és az Európai Unió területéről kitiltott Tseber Roland Ivanovics továbbra is politikai tartalmú videókat készít a közösségi oldalaira, most épp a magyar kormányt és személyesen Orbán Viktort támadja – hívta fel a figyelmet az Ellenpont.

Tseber Roland a magyar kormányt támadja, Magyar Pétert viszont dicséri (Forrás: Instagram)

A portál emlékeztet: Tseber legutóbb a Tiktokra készített olyan videót, melyben a magyar miniszterelnököt támadta éppen a békéért tett fáradozásai miatt.

„Orbán Viktor úr! Ön megengedi magának, hogy kijelentse: Ukrajna nem szuverén állam. Azt mondja, ha Európa nem támogat bennünket, mi elpusztulunk. De, az igazság más: éppen Európa egységének köszönhetően, Ukrajna harcol és ki is fog tartani. És ez az egység nem engedi, hogy minket megtörjenek”

– fogalmazott Tseber, aki mindig elmondja a már jól ismert ukrán narratívát is, mely szerint Ukrajna Európát védi, Orbán Viktor pedig a békéért tett fáradozásai ellenére a rossz oldalon áll.

Tseber az ukrán központi média is felkapta, hiszen Zelenszkij tévéjében fejthette ki véleményét. A műsorokban természetesen rendszerint dicséri Magyar Pétert és mozgalmát, és támadja Magyarország nemzeti kormányát.

Magyar Péter szövetségese legutóbb a Zelenszkij-közeli Novyny.Live műsorában elemezte a magyar politikát, ahol magát most is úgy állította be, mintha a magyar kisebbség képviselője lenne. Erre azonban senki sem kérte fel, a magyar közösség ugyanis nem választotta meg – jegyezte meg az Ellenpont.

Tseber béketerve

Tseber Roland Ivanovics fontosnak tartotta azt is, hogy a tervezett békemegállapodást is ukrán keretbe helyezze. Zelenszkij tévéjében kifejtette, hogy szerinte az ukrajnai béketervnek az igazságosságról, nem az agresszornak tett engedményekről kell szólnia. Mint fogalmaz: a béketervet az USA dolgozta ki Oroszország képviselőinek részvételével – és Ukrajna részvétele nélkül. De, mint fogalmazott: „világosan ki kell mondanunk: a sorsunkról szóló tárgyalások nem folyhatnak az ukrán nép nélkül.”

Tseber szerint a béketervnek, ha lesz, néhány megváltoztathatatlan elven kell alapulnia: