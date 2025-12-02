Hírlevél

Nagy István

Nagy István: Kétszázezer családnak segít a szociális tűzifa program

A cél, hogy senki se maradjon hideg lakásban, mindenki számára biztosítva legyen az a legalább minimális tűzifa anyag, amellyel biztosítani tudják a meleget – fogalmazott Nagy István, aki arra is kitért, vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy a program hogyan tudna több emberhez eljutni.
Kétezer település mintegy kétszázezer családjának segít a kormány a szociális tüzelőanyag program révén a téli időszakban, összesen ötmilliárd forintból – fogalmazott Nagy István. Az agrárminiszter a Győr-Moson-Sopron vármegyei Károlyházán arról beszélt, 15 éve zajlik az Agrárminisztériumban (AM) a szociális tüzelőanyag program, amely tűzifát biztosít olyan embereknek, akiknek nehézséget okoz a fűtőanyag előteremtése.

– A minisztérium azon dolgozik, hogy ezt a szociális tűzifát mindig fenntartható erdőgazdálkodásból tudják előteremteni, mert így az erdő nem fogy, hanem a szaporulat révén gyarapszik  – mondta, kiemelve, nem csak a téli időszakban segít a kormány, már dolgoznak azon is, tavasszal hogyan tudnának a rászorulóknak további támogatást adni.

 

A cél, hogy senki se maradjon hideg lakásban, mindenki számára biztosítva legyen az a legalább minimális tűzifa anyag, amellyel biztosítani tudják a meleget

 – jelezte.

A tárcavezető, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője arra is kitért, közös felelősségünk az erdőgazdálkodás, és az emberek számára a szociális háttér biztosítása is. Nagy István elárulta, vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy a program hogyan tudna több emberhez eljutni. – A program révén kiváló együttműködés alakult ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, az önkormányzatok, az állami erdészetek és az Agrárminisztérium között. A programban az önkormányzatok döntik el, hogy ki kap támogatást, és az önkormányzatok juttatják el a tüzelőanyagot is a rászorulóknak – mondta. 

 

