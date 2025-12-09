Tuzson Bence: Brüsszel már nem is titkolja, hogy a békét akadályozza

Európa vezetői mindent megtesznek azért, hogy ne jöhessen létre békemegállapodás az ukrajnai háborúban – mondta Tuzson Bence az uniós tagországok igazságügyi minisztereinek tanácskozását követően úgy fogalmazott:

Tuzson Bence szerint egy egyoldú bíróság nem fogja közelebb hozni a tűzszünetet (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)

Egy egyoldalú bíróság felállítása nem hoz közelebb a tűzszünethez, sőt, még Donald Trump béketörekvéseit is akadályozza”

– figyelmeztetett a miniszter, hozzátéve, hogy Magyarország teljesen magára maradt a békepárti álláspontjával.