Tuzson Bence: Brüsszel már nem is titkolja, hogy a békét akadályozza

Brüsszel olyan döntéseket erőltet át, amelyek szerinte egyre távolabb viszik Európát a tűzszünettől. Tuzson Bence szerint az uniós támogatású különbíróság nem a békét, hanem a feszültséget növeli.
Európa vezetői mindent megtesznek azért, hogy ne jöhessen létre békemegállapodás az ukrajnai háborúban – mondta Tuzson Bence az uniós tagországok igazságügyi minisztereinek tanácskozását követően  úgy fogalmazott: 

Tuzson Bence
Tuzson Bence szerint egy egyoldú bíróság nem fogja közelebb hozni a tűzszünetet (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)

Egy egyoldalú bíróság felállítása nem hoz közelebb a tűzszünethez, sőt, még Donald Trump béketörekvéseit is akadályozza”

 – figyelmeztetett a miniszter, hozzátéve, hogy Magyarország teljesen magára maradt a békepárti álláspontjával.

Tuzson Bence: A magyar emberek pénze nem mehet a háború finanszírozására

Az uniós terv veszélyei

Tuzson szerint az Európa Tanács keretei között létrehozandó bíróság kizárólag az orosz háborús bűnöket vizsgálná, miközben az Ukrajna által esetleg elkövetett jogsértésekre nem terjedne ki a hatásköre. Ez olyan politikai helyzetet teremtene, amelyben a tárgyalások lehetősége drámaian romlik, hiszen egyetlen fél démonizálása nem teremti meg a kölcsönös bizalmat. Tuzson Bence hangsúlyozta: ha az uniós országok – Magyarország kivételével szinte mind – csatlakoznak a bírósághoz, annak súlyos jogi és diplomáciai következményei lesznek, amelyek tovább hátráltatják a tűzszünet és a békemegállapodás létrejöttét.

