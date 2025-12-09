Tuzson Bence: Brüsszel már nem is titkolja, hogy a békét akadályozza

Európa vezetői mindent megtesznek azért, hogy ne jöhessen létre békemegállapodás az ukrajnai háborúban – mondta Tuzson Bence az uniós tagországok igazságügyi minisztereinek tanácskozását követően úgy fogalmazott:
Egy egyoldalú bíróság felállítása nem hoz közelebb a tűzszünethez, sőt, még Donald Trump béketörekvéseit is akadályozza”
– figyelmeztetett a miniszter, hozzátéve, hogy Magyarország teljesen magára maradt a békepárti álláspontjával.
Az uniós terv veszélyei
Tuzson szerint az Európa Tanács keretei között létrehozandó bíróság kizárólag az orosz háborús bűnöket vizsgálná, miközben az Ukrajna által esetleg elkövetett jogsértésekre nem terjedne ki a hatásköre. Ez olyan politikai helyzetet teremtene, amelyben a tárgyalások lehetősége drámaian romlik, hiszen egyetlen fél démonizálása nem teremti meg a kölcsönös bizalmat. Tuzson Bence hangsúlyozta: ha az uniós országok – Magyarország kivételével szinte mind – csatlakoznak a bírósághoz, annak súlyos jogi és diplomáciai következményei lesznek, amelyek tovább hátráltatják a tűzszünet és a békemegállapodás létrejöttét.