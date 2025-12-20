Orbán Viktor: Úgy nyerjen a Tisza Párt választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt

A közvetlen háborús veszélyt elhárítottuk, de a háborús veszély nagyobb, mint a brüsszeli csúcs előtt volt – mondta Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Szegeden szombaton.

Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A miniszerelnök utalt az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hadikölcsönre, és úgy fogalmazott: úgy nyerjen a Tisza Párt választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt.

Nemcsak az a probléma, hogy az ukránok nem fizetik vissza a kölcsönt, hanem az is, hogy nincs pénzünk az Európai Unióban. Ezért a bankoktól, a hitelezektől kell felvenni kölcsönt, amit el kell küldeni Ukrajnába – hangsúlyozta. Megjegyezte, hogy

amikor majd kiderül, hogy az ukránok természetesen nem tudnak fizetni, akkor az uniós országoknak kell visszafizetni a bankároknak Londonba a 90 milliárd eurót kamatostul.

Orbán Viktor beszélt arról is: a béke azt jelenti, nem veszekszünk, a békesség, hogy szeretünk együtt lenni. Európának nem egyszerűen békére van szüksége, hanem békességre – mondta. Az utóbbi esélyét nem látja jelen pillanatban, túl sok a seb és túl mélyre szúrtak. Béke lehet, ami azt jelenti, hogy nincs háború – tette hozzá.

Orbán Viktor további kérdésre kitért arra is, hogy a számításai szerint 20 milliárd euró felett van az a veszteség, amit a magyar gazdaság elvesztett a háború és a szankciók miatt.