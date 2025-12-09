A KNYF kedden kora délután közölte, hogy az akció során két embert őrizetbe vettek, egyet pedig előállítottak, valamint, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség eljárási cselekményei jelenleg is folyamatban vannak.
„A mai nyomozati cselekmények további eredményeiről – a büntetőeljárás érdekeinek figyelembevételével - később tudunk újabb tájékoztatást adni” – közölték.
Az ügynek eddig három gyanúsítottja van:
a javítóintézet korábbi vezetője, Juhász Péter Pál és élettársa, akiknek a letartóztatását a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző,
aki – a nyomozó ügyészség indítványának megfelelően – a bíróság múlt pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került.
A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy
az ügyészség kizárólag a törvényesen beszerzett bizonyítékok alapján járhat el, és a közszereplőnek nem minősülő érintettek bűnügyi személyes adatainak jogszabályban írt védelmét továbbra is tiszteletben tartja.