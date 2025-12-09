A KNYF kedden kora délután közölte, hogy az akció során két embert őrizetbe vettek, egyet pedig előállítottak, valamint, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség eljárási cselekményei jelenleg is folyamatban vannak.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) egysége egy Scorpion páncélozott járművel Szekszárd sétálóutcáján, 2024. december 22-én (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

„A mai nyomozati cselekmények további eredményeiről – a büntetőeljárás érdekeinek figyelembevételével - később tudunk újabb tájékoztatást adni” – közölték.

Az ügynek eddig három gyanúsítottja van:

a javítóintézet korábbi vezetője, Juhász Péter Pál és élettársa, akiknek a letartóztatását a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző,

aki – a nyomozó ügyészség indítványának megfelelően – a bíróság múlt pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került.