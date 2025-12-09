Hírlevél
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség nagy erőkkel, több helyszínen, széles körű eljárási cselekményeket végzett a Szőlő utcai javítóintézet ügyében – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) kedden az MTI-vel. Kora délután két embert őrizetbe vettek, egy személyt pedig előállítottak.
Központi Nyomozó FőügyészségKNYFszőlő utcagyermekvédelemnyomozásrazzialetartóztatás

A KNYF kedden kora délután közölte, hogy az akció során két embert őrizetbe vettek, egyet pedig előállítottak, valamint, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség eljárási cselekményei jelenleg is folyamatban vannak.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) egysége egy Scorpion páncélozott járművel Szekszárd sétálóutcája előtt, a karácsonyi vásár helyszíne közelében 2024. december 22-én. A TEK egységei jelen vannak a vidéki és a fővárosi karácsonyi vásárokon. MTI/Kiss Dániel
A Terrorelhárítási Központ (TEK) egysége egy Scorpion páncélozott járművel Szekszárd sétálóutcáján, 2024. december 22-én (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

„A mai nyomozati cselekmények további eredményeiről – a büntetőeljárás érdekeinek figyelembevételével - később tudunk újabb tájékoztatást adni” – közölték.

Az ügynek eddig három gyanúsítottja van:

a javítóintézet korábbi vezetője, Juhász Péter Pál és élettársa, akiknek a letartóztatását a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző,

aki – a nyomozó ügyészség indítványának megfelelően – a bíróság múlt pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került.

A TEK emberei megszállták a Szőlő utcai intézetet, több szálon folyik a nyomozás

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy

az ügyészség kizárólag a törvényesen beszerzett bizonyítékok alapján járhat el, és a közszereplőnek nem minősülő érintettek bűnügyi személyes adatainak jogszabályban írt védelmét továbbra is tiszteletben tartja.

 

 

