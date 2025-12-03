Lázár János: Új kulturális központ épül Sepsiszentgyörgyön a magyar kormány támogatásával

Lázár János szerdán Sepsiszentgyörgyre látogatott, ahol az első erdélyi Lázárifója keretein belül Antal Árpáddal közösen jelentették be, hogy útjára indítják az Erdélyi Művészeti Központot.
Ez egy olyan kulturális intézetet lesz, amely a helyben élők és az idelátogatók számára is lehetővé teszi, hogy megismerkedhessen a külhoni magyarság kultúrájával.
A miniszter sajtóértekezleten elmondta: az építési és közlekedési tárca megállapodott Sepsiszentgyörgy önkormányzatával, hogy a lebontott Bodok szálló helyén egy olyan galériát, koncerttermet, könyvtárat, színházat tartalmazó multifunkcionális létesítmény jön létre 25 ezer négyzetméteren, amely valóságos kulturális fellegvárént szolgálja majd a magyarság megmaradását.
A magyar kultúra összeköt és összetart minket, határon innen és túl!”
– zárta gondolatait Lázár János.