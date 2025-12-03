Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket – Orbán Viktor reagált

Érdekes!

Megvan a rák rémálma – egy pofonegyszerű módszer, amivel kiéheztetheti a daganatot

Lázár János

Lázár János: Új kulturális központ épül Sepsiszentgyörgyön a magyar kormány támogatásával

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy új, Kárpát-medencei szintű küldetést teljesítő kulturális központ épül Sepsiszentgyörgyön, amelynek előkészítéséhez négymilliárd forint támogatást biztosít a magyar kormány - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter Sepsiszentgyörgyön.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lázár JánosErdélyi Művészeti KözponterdélySepsiszentgyörgykultúra

Lázár János szerdán Sepsiszentgyörgyre látogatott, ahol az első erdélyi Lázárifója keretein belül Antal Árpáddal közösen jelentették be, hogy útjára indítják az Erdélyi Művészeti Központot.

Lázár János Sepsiszentgyörgyön (Forrás: Facebook/Lázár János)

Ez egy olyan kulturális intézetet lesz, amely a helyben élők és az idelátogatók számára is lehetővé teszi, hogy megismerkedhessen a külhoni magyarság kultúrájával.

A miniszter sajtóértekezleten elmondta: az építési és közlekedési tárca megállapodott Sepsiszentgyörgy önkormányzatával, hogy a lebontott Bodok szálló helyén egy olyan galériát, koncerttermet, könyvtárat, színházat tartalmazó multifunkcionális létesítmény jön létre 25 ezer négyzetméteren, amely valóságos kulturális fellegvárént szolgálja majd a magyarság megmaradását.

A magyar kultúra összeköt és összetart minket, határon innen és túl!”

 – zárta gondolatait Lázár János.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!