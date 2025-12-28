Ukrajna összeomlása nem érdekünk, de a háború pénzelése sem

Hírlevél
Ukrajna

24 perce
Magyarországnak mennyire érdeke Ukrajna összeomlása? – kérdezte a miniszterelnöktől egy résztvevő a szegedi évzáró DPK-találkozón megtartott Lázárinfón. Mint az Lázár János rövid Facebook-videójából kiderül, Orbán Viktor tökéletes hasonlattal írta le a háborúban álló ország helyzetét.
„Határozottan azt kell mondanom, hogy Ukrajna összeomlása nagy baj lenne Magyarország számára” – szögezte le Orbán Viktor.

Magyarországnak nemcsak, hogy nem érdeke Ukrajna összeomlása, hanem sokat meg kell tennünk azért, hogy ez ne következzen be.”

 

Digitális Polgári Kör, digitális polgári körök, DPK, háborúellenes gyűlés, Szeged, 2025. 12. 20., Orbán Viktor, OrbánViktor
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a szegedi háborúellenes gyűlésen (DPK-találkozó) 2025. december 20-án (Fotó: Havran Zoltán)

Orbán Viktor szerint „ezt a vidéki ember pontosan érti – meg az ingatlanspekuláns is –, hogy a te telked értékét nemcsak az befolyásolja, hogy milyen a telked, hanem, 

hogy milyen a szomszédod, az (a telek) milyen állapotban van és ki lakik ott. Az nem mindegy! És ez így van az országokkal is” 

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

 

