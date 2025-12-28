Ukrajna összeomlása nem érdekünk, de a háború pénzelése sem

Magyarországnak mennyire érdeke Ukrajna összeomlása? – kérdezte a miniszterelnöktől egy résztvevő a szegedi évzáró DPK-találkozón megtartott Lázárinfón. Mint az Lázár János rövid Facebook-videójából kiderül, Orbán Viktor tökéletes hasonlattal írta le a háborúban álló ország helyzetét.
„Határozottan azt kell mondanom, hogy Ukrajna összeomlása nagy baj lenne Magyarország számára” – szögezte le Orbán Viktor.
Magyarországnak nemcsak, hogy nem érdeke Ukrajna összeomlása, hanem sokat meg kell tennünk azért, hogy ez ne következzen be.”
Orbán Viktor szerint „ezt a vidéki ember pontosan érti – meg az ingatlanspekuláns is –, hogy a te telked értékét nemcsak az befolyásolja, hogy milyen a telked, hanem,
hogy milyen a szomszédod, az (a telek) milyen állapotban van és ki lakik ott. Az nem mindegy! És ez így van az országokkal is”
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
