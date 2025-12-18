Hírlevél
Kiderült: ezt tervezi Zelenszkij az orosz vagyonnal

Dárdai Pál visszatért a magyar futballba – mutatjuk, hol!

Megszavazták, Ukrajna hozzáférhet az EU-s védelmi alapokhoz

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az Európai Parlament nagykoalíciója megszavazta a Rearm Europe nevű katonai csomagot, amellyel hosszú távra intézményesítik a háború finanszírozását, és Ukrajna előtt is megnyitják az uniós védelmi alapokat. Dömötör Csaba tájékoztatott: a tiszás képviselők ezt megszavazzák, viszont megpróbálják letagadni.
Az Európai Parlament nagykoalíciója megszavazott egy Rearm Europe nevű katonai csomagot, ennek legsúlyosabb pontja az az, hogy Ukrajna számára is hozzáférést biztosítanak a védelmi alapokhoz. Tehát, az eddig elköltött 70 ezer milliárd forintnyi összeg mellé, hosszú távon is intézményesítik a háborús finanszírozást. Ezt a tiszás képviselők megszavazták, otthon letagadják, itt megszavazták – tájékoztat Facebook-videójában Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője.

Ukrajna, Tisza, Magyar Péter
Fotó: DURSUN AYDEMIR

Magyar Péter jelen lévő EP-képviselői ezt a javaslatot teljes mellszélességgel támogatták. Ezzel hitet tettek Von der Leyen háborúpárti politikája mellett. Bizonyították, hogy Ukrajna kérdésében minden brüsszeli elvárást teljesítenének.
Ezzel szemben mi, a Fidesz–KDNP EP-képviselői a mai szavazáson is elutasítottuk ezt a kezdeményezést. Kiállunk a béke mellett, nem engedjük, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, és nemet mondunk a háború további finanszírozására is. Ennek a békepárti álláspontnak a fenntartása a csütörtöki EU-csúcs és az áprilisi választás tétje – olvasható a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleményében.

 

