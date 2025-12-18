Megszavazták, Ukrajna hozzáférhet az EU-s védelmi alapokhoz

Az Európai Parlament nagykoalíciója megszavazott egy Rearm Europe nevű katonai csomagot, ennek legsúlyosabb pontja az az, hogy Ukrajna számára is hozzáférést biztosítanak a védelmi alapokhoz. Tehát, az eddig elköltött 70 ezer milliárd forintnyi összeg mellé, hosszú távon is intézményesítik a háborús finanszírozást. Ezt a tiszás képviselők megszavazták, otthon letagadják, itt megszavazták – tájékoztat Facebook-videójában Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője.

Fotó: DURSUN AYDEMIR

Magyar Péter jelen lévő EP-képviselői ezt a javaslatot teljes mellszélességgel támogatták. Ezzel hitet tettek Von der Leyen háborúpárti politikája mellett. Bizonyították, hogy Ukrajna kérdésében minden brüsszeli elvárást teljesítenének.

Ezzel szemben mi, a Fidesz–KDNP EP-képviselői a mai szavazáson is elutasítottuk ezt a kezdeményezést. Kiállunk a béke mellett, nem engedjük, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, és nemet mondunk a háború további finanszírozására is. Ennek a békepárti álláspontnak a fenntartása a csütörtöki EU-csúcs és az áprilisi választás tétje – olvasható a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleményében.