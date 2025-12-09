Ezt önnek is látnia kell! Fejlemény az ukrán kémbotránnyal kapcsolatban

A Fővárosi Törvényszék napokban meghozott végzésével eldőlt, hogy még hónapokig letartóztatásban marad a kémkedéssel gyanúsított Holló István – tudta meg a Magyar Nemzet. A férfi neve az ukrán kémbotrányban került elő, a gyanú szerint Holló aktív hírszerző tevékenységet folytatott hazánkban.

Ukrán kémbotrány: továbbra is előzetesben marad a kém

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az ukrán kémbotrány gyanúsítottja

Holló Istvánról tudható – mint azt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Nemzetbiztonsági Bizottság május 20-ai ülése után elmondta –, hogy ukrán állampolgár, illetve hogy már hosszabb ideje a magyar elhárítás látóterében volt.

Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati, valamint hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns, illetve a magyar politikai életben aktív szereplőt is azonosítottak.

A Magyar Nemzet korábban kiderítette azt is, az utóbbi időben