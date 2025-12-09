Ezt önnek is látnia kell! Fejlemény az ukrán kémbotránnyal kapcsolatban

Hírlevél
2 órája
Olvasási idő: 4 perc
A kémkedéssel gyanúsított Holló István kapcsolataként gyakran emlegetett magas rangú katonai vezető Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök volt – derült ki néhány hónappal ezelőtt. Ruszin-Szendi jelenleg Magyar Péter oldalán, a Tisza Párt képviselőjelöltjeként tevékenykedik. Az ukrán kémbotrányban újabb döntést hozott a bíróság.
A Fővárosi Törvényszék napokban meghozott végzésével eldőlt, hogy még hónapokig letartóztatásban marad a kémkedéssel gyanúsított Holló István – tudta meg a Magyar Nemzet. A férfi neve az ukrán kémbotrányban került elő, a gyanú szerint Holló aktív hírszerző tevékenységet folytatott hazánkban.

hollóistván, ukrán kémbotrány
Ukrán kémbotrány: továbbra is előzetesben marad a kém
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Az ukrán kémbotrány gyanúsítottja

Holló Istvánról tudható – mint azt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Nemzetbiztonsági Bizottság május 20-ai ülése után elmondta –, hogy ukrán állampolgár, illetve hogy már hosszabb ideje a magyar elhárítás látóterében volt.

Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati, valamint hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns, illetve a magyar politikai életben aktív szereplőt is azonosítottak.

A Magyar Nemzet korábban kiderítette azt is, az utóbbi időben

a fegyverbotránya miatt reflektorfénybe került Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péterék honvédelmi tanácsadója rendszeres kapcsolatot tartott fenn Holló Istvánnal.

Döntött a bíróság az ukrán kémügyben: nem szabadul egykönnyen az egyik gyanúsított

A férfit a TEK közreműködésével fogták el és helyezték idegenrendészeti őrizetbe; kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt folytat ellene nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda.

Egyre súlyosabb kémügy: Ruszin-Szendi Romulusz volt a magas rangú kapcsolat

A Holló kapcsolataként gyakran emlegetett magas rangú katonai vezető Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök volt – derült ki néhány hónappal ezelőtt.

Ruszin-Szendi jelenleg Magyar Péter oldalán, a Tisza Párt képviselőjelöltjeként tevékenykedik. 

A jelenleg is letartóztatásban lévő Holló Istvánnak – ahogy a hazánkból kémkedés miatt már kiutasított Tseber Rolandnak, a Tisza-elnök másik „emberének” – komoly szerepe volt a Magyarországon zajló ukrán befolyásolási törekvésekben. 

 

