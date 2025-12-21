Lebukott Magyar Péter ukrán „testvére” – így segíti az ukrán katonai hírszerzést

Az Ellenpont arra hívja fel ma figyelmet, hogy ismét reflektorfénybe került az a Ceber Roland Ivanovics, a Magyarországról korábban kémkedés gyanúja miatt kiutasított ukrán, akit Magyar Péter kijevi látogatása során „testvéreként” emlegetett.

A Tisza Párt vezetőjére nézve kellemetlen tények kerültek nyilvánosságra Ukrajnában Magyar Péter ukrán barátjáról. Újabb bizonyítékok kerültek elő ugyanis arról, hogy Ceber Roland Ivanovics, akit Magyar Péter a kijevi útján a „testvérének” nevezett, szoros kapcsolatban áll az ukrán katonai hírszerzéssel, és aktívan részt vesz a háborús fegyverkezés támogatásában. Fotó: Facebook

Magyar Péter barátja, Ceber Roland nem civil aktivista, hanem egy, az ukrán katonai hírszerzéshez szorosan kötődő személy

Kiderült, hogy Ceber a közösségi felületein rendszeresen számol be arról, miként támogatja az ukrán haderőt fegyverekkel, drónokkal és technikai eszközökkel, elsősorban a katonai hírszerzéshez köthető egységeket. Posztjait gyakran a Nyugaton elterjedt és Ruszin-Szendi Romulusz által nagyon kedvelt, „Szlava Ukrajini” háborúpárti jelszóval zárja.

Ceber kiterjedt nemzetközi baloldali kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és egyre szorosabb viszonyt ápol az ukrán katonai hírszerzést vezető Kirilo Budanov tábornokkal. A kapcsolat nyilvános jele, hogy Ceber több bejegyzésében számos képen is együtt szerepel Budanovval, ami arra utal, hogy esetében nem egyszerű civil adományozásról, hanem a hírszerzéshez köthető projektekben való rendszeres részvételről van szó.

Az Ellenpont szerint az különösen beszédes, hogy Ceber hadköteles korú ukrán férfiként szabadon utazhat külföldre, miközben Ukrajnában másokat kényszersorozással visznek a frontra. Ez a körülmény tovább erősíti azt a feltételezést, hogy speciális státuszt élvez az ukrán katonai struktúrákon belül.

Ceber nemrég maga számolt be arról, hogy az elvileg civil alapítványa, a Szucsaszna Ukrajina 50 darab úgynevezett SECRET BOX-ot adott át az Ukrán Védelmi Minisztérium felderítő igazgatóságának. A csomagok FPV-drónokat tartalmaztak, amelyek a pokrovszki frontszakaszra kerültek. Egyetlen csomag ára 50 ezer hrivnya, így az első szállítmány értéke közel 20 millió forint lehetett. A projektben országosan több mint 170 vendéglátóhely vett részt, reklámkampányokkal ösztönözve a hadsereg felfegyverzésének támogatását.

Mindezek fényében teljesen világos, hogy Ceber Roland nem civil aktivista, hanem egy, az ukrán katonai hírszerzéshez szorosan kötődő szereplő. Az a tény pedig, hogy Ceber Roland ezzel az ukrán katonai titkosszolgálati háttérrel jelent meg a Tisza Párt környezetében, az új megvilágításba helyezi a Tisza párt és Magyar Péter heves kormányellenes támadásait.