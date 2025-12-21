Lebukott Magyar Péter ukrán „testvére” – így segíti az ukrán katonai hírszerzést

Az Ellenpont arra hívja fel ma figyelmet, hogy ismét reflektorfénybe került az a Ceber Roland Ivanovics, a Magyarországról korábban kémkedés gyanúja miatt kiutasított ukrán, akit Magyar Péter kijevi látogatása során „testvéreként” emlegetett.
Magyar Péter barátja, Ceber Roland nem civil aktivista, hanem egy, az ukrán katonai hírszerzéshez szorosan kötődő személy
Kiderült, hogy Ceber a közösségi felületein rendszeresen számol be arról, miként támogatja az ukrán haderőt fegyverekkel, drónokkal és technikai eszközökkel, elsősorban a katonai hírszerzéshez köthető egységeket. Posztjait gyakran a Nyugaton elterjedt és Ruszin-Szendi Romulusz által nagyon kedvelt, „Szlava Ukrajini” háborúpárti jelszóval zárja.
Ceber kiterjedt nemzetközi baloldali kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és egyre szorosabb viszonyt ápol az ukrán katonai hírszerzést vezető Kirilo Budanov tábornokkal. A kapcsolat nyilvános jele, hogy Ceber több bejegyzésében számos képen is együtt szerepel Budanovval, ami arra utal, hogy esetében nem egyszerű civil adományozásról, hanem a hírszerzéshez köthető projektekben való rendszeres részvételről van szó.
Az Ellenpont szerint az különösen beszédes, hogy Ceber hadköteles korú ukrán férfiként szabadon utazhat külföldre, miközben Ukrajnában másokat kényszersorozással visznek a frontra. Ez a körülmény tovább erősíti azt a feltételezést, hogy speciális státuszt élvez az ukrán katonai struktúrákon belül.
Ceber nemrég maga számolt be arról, hogy az elvileg civil alapítványa, a Szucsaszna Ukrajina 50 darab úgynevezett SECRET BOX-ot adott át az Ukrán Védelmi Minisztérium felderítő igazgatóságának. A csomagok FPV-drónokat tartalmaztak, amelyek a pokrovszki frontszakaszra kerültek. Egyetlen csomag ára 50 ezer hrivnya, így az első szállítmány értéke közel 20 millió forint lehetett. A projektben országosan több mint 170 vendéglátóhely vett részt, reklámkampányokkal ösztönözve a hadsereg felfegyverzésének támogatását.
Mindezek fényében teljesen világos, hogy Ceber Roland nem civil aktivista, hanem egy, az ukrán katonai hírszerzéshez szorosan kötődő szereplő. Az a tény pedig, hogy Ceber Roland ezzel az ukrán katonai titkosszolgálati háttérrel jelent meg a Tisza Párt környezetében, az új megvilágításba helyezi a Tisza párt és Magyar Péter heves kormányellenes támadásait.