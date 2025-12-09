Ursula von der Leyenék napról napra közelebb sodorják a kontinenst a háborúhoz

Most kell észnél lenni: az európai vezetők napról napra közelebb sodorják a kontinenst a háborúhoz. Hétfőn ismét összegyűltek a háború folytatásán dolgozó európai vezetők Londonban. A találkozón Volodimir Zelenszkij mellett Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is részt vett. Az európai vezetők célja egyértelműen az volt, hogy az Egyesült Államok ne tudja elfogadtatni Ukrajnával az amerikai béketervet, és közös erővel ellensúlyozzák az USA nyomásgyakorlását – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Fotó: Ronald Wittek / MTI/EPA

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette:

Már a találkozó előtt sejthető volt, hogy az egyértelműen a háború folytatásának fórumaként szolgál. Merz már az ülés előtt elutasította az Egyesült Államok által kidolgozott béketervet, kijelentve: „Szkeptikus vagyok a Washingtonból érkező dokumentumok egyes részleteivel kapcsolatban – ezért is vagyunk itt”. Az egyeztetés után megerősítette, hogy „ennek az országnak a sorsa Európa sorsa is”. A Downing Street rögtön a találkozó után közleményt adott ki, amely szerint „most kritikus pillanatban vagyunk, és fokoznunk kell a támogatást Ukrajna számára, valamint a gazdasági nyomást Putyinra”.

A találkozó után Zelenszkij Brüsszelbe utazott, ahol Mark Rutte NATO-főtitkárral és Ursula von der Leyennel egyeztetett. Ezt követően Ursula von der Leyen közösségimédia-bejegyzésében megerősítette: „A béketárgyalások közepette az Európai Unió továbbra is rendíthetetlenül kiáll Ukrajna mellett. A pénzügyi javaslataink az asztalon vannak. Célunk egy erős Ukrajna – a harctéren és a tárgyalóasztalnál egyaránt. Megerősítettük Zelenszkij elnöknek: az EU szilárdan kitart az elvei és vállalásai mellett. Ukrajna biztonságát – mint az unió első védelmi vonalát – hosszú távon garantálni kell.” Zelenszkij elnök szerint „az amerikaiak ma kompromisszumot keresnek” Oroszország követeléseivel kapcsolatban, Ukrajna azonban nem hajlandó erre: „természetesen Oroszország azt követeli, hogy adjuk fel a területeket. Mi természetesen nem akarunk semmit feladni”.

Az ukrán és európai felek azt is bejelentették, hogy 20 pontból álló ellenjavaslatot készítenek, amelyet ma adnak át Washingtonnak. Mostanra teljesen világos, hogy mi a háborúpárti vezetők diplomáciai manőverezésének valódi célja: az általuk kijelölt út egyenesen az eszkaláció felé vezet – tudatosan.

Ezzel összefüggésben az sem véletlen, hogy egyre nyíltabban teszik közzé a haditerveiket: legutóbb például az ukrán sajtóban jelent meg Kees Klompenhouwer holland diplomata, az EU Ukrajnát támogató koordinációs bizottsági tagjának az írása, amelyből világosan kiderül, hogy Brüsszel valódi terve Európa számára tényleg egy hosszú, intenzív háború. Ahogy a diplomata írja, „Európa taktikai célja az, hogy hosszú ideig képes legyen intenzív háborút folytatni”, amihez szerinte közös hírszerzést kell kiépíteni Ukrajna bevonásával.

Habár azzal minden európai polgár egyetért, hogy az európai védelmi képességeket fejleszteni kell, a fentiek fényében más jelentést nyernek Klompenhouwer szavai, miszerint meg kell erősíteni „az európai nukleáris elrettentő képességeket”. A diplomata azt is hozzáteszi, hogy „a brit és francia nukleáris erők európai telepítését könnyebbé kell tenni – szükség esetén más NATO-országok nukleáris fegyver hordozására képes repülőgépeivel együtt”.

Gátat kell szabnunk a háborús pszichózisnak, mert ha az európai elitek sikerrel járnak, akkor két nukleáris hatalom fog egymásnak feszülni – és annak beláthatatlan következményei lehetnek. Ezért kell minden erőnkkel a béke elősegítésén dolgoznunk. Nem fogjuk hagyni, hogy a brüsszeli háborús tervek elvegyék Magyarország és a magyar emberek jövőjét!”

– hangsúlyozta Orbán Balázs a bejegyzésében.