Meghatározó szerepe lesz a V3-as együttműködésnek

A V3-as együttműködés egy új színfolt az Európai Tanács működésében – fogalmazott Bóka János. A miniszter közölte, az Európai Tanács előtt a német kancellár és a bizottság elnöke is azt mondta, hogy itt egyetlen egy alternatíva van az asztalon, egyetlen megoldás lehetséges, ez pedig a befagyasztott orosz jegybanki vagyonnak a felhasználása, átadása Ukrajnának.

Ez, hogyha azt nézem, hogy van két háborúzó fél, és az egyik háborúzó fél vagyonát én önhatalmúlag elveszem és odaadom a másik félnek, azt nehéz máshogy értelmezni, mint hogy közvetlenül bevonódok egy háborús konfliktusba

– mutatott rá a miniszter, aki leszögezte, ezt szerencsére sikerült elkerülni, ráadásul megerősödött a magyar–cseh0ľszlovák együttműködés, amit nevezhetünk V3-as együttműködésnek is, ami