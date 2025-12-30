Meghatározó szerepe lesz a V3-as együttműködésnek

Hírlevél
A megerősödött magyar–szlovák–cseh együttműködés az elkövetkező Európai Tanács ülések kereteit alapvetően meg fogja határozni – hangsúlyozta Bóka János. Az európai uniós ügyekért felelős miniszter hangsúlyozta, a három országnak sikerült megakadályoznia, hogy az unió az orosz vagyonból támogassa Ukrajnát.
A V3-as együttműködés egy új színfolt az Európai Tanács működésében – fogalmazott Bóka János. A miniszter közölte, az Európai Tanács előtt a német kancellár és a bizottság elnöke is azt mondta, hogy itt egyetlen egy alternatíva van az asztalon, egyetlen megoldás lehetséges, ez pedig a befagyasztott orosz jegybanki vagyonnak a felhasználása, átadása Ukrajnának. 

Ez, hogyha azt nézem, hogy van két háborúzó fél, és az egyik háborúzó fél vagyonát én önhatalmúlag elveszem és odaadom a másik félnek, azt nehéz máshogy értelmezni, mint hogy közvetlenül bevonódok egy háborús konfliktusba 

– mutatott rá a miniszter, aki leszögezte, ezt szerencsére sikerült elkerülni, ráadásul megerősödött a magyar–cseh0ľszlovák együttműködés, amit nevezhetünk V3-as együttműködésnek is, ami 

egy új színfolt az Európai Tanács működésében, és az elkövetkező üléseknek a kereteit ez alapvetően meg fogja határozni.

 

