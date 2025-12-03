Ezt üzente Sulyok Tamás az esztergomi V4-csúcsról

A visegrádi csoport együttműködése ma is a közép-európai stabilitás egyik legfontosabb pillére – fogalmazott Sulyok Tamás köztársasági, miután megbeszélést folytatott a Visegrádi Négyek (V4) együttműködés államfőivel Esztergomban.

Peter Pellegrini is részt vesz a V4-csúcstalálkozón (Fotó: Facebook)

A V4 nem csupán egy diplomáciai esemény

A Visegrádi Együttműködés 1991-ben jött létre, a 14. századi visegrádi királytalálkozó hagyományát megidézve. Célja, hogy Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország közös értékeik mentén, egymást erősítve képviseljék érdekeiket a nemzetközi térben. A szervezet az elmúlt évtizedekben meghatározó regionális fórummá vált, amely hidat képez a közép-európai együttműködés, az uniós döntéshozatal és a transzatlanti kapcsolatok között.

A decemberi esztergomi találkozó nem csupán diplomáciai esemény, hanem jelképes üzenet is: a V4-ek továbbra is a közép-európai egység, szuverenitás és pragmatikus együttműködés motorjai kívánnak maradni.

A magyar államfő szerdán felidézte, a történelmünk során sokszor megtapasztaltuk, hogy sorsunk összekapcsolódik, s ma is közös kihívásokkal nézünk szembe gazdasági, biztonsági, technológiai és társadalmi területeken egyaránt.

Ha azt akarjuk, hogy térségünk a világ egyik legbiztonságosabb és legversenyképesebb régiója legyen, akkor a visegrádi országok szoros együttműködésének nincs alternatívája” – mutatott rá.

Az államfő egyben arra is kitért, a szerdai egyeztetés kiemelt témája volt a V4-es régió versenyképességének javítása.